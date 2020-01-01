На Волині повісився 67-річний чоловік





Про це повідомили в міському відділі поліції, пише



Трагічний випадок трапився у неділю, 26 січня, в обідню пору.



Виїхавши на місце події, поліція встановила, що мешканець села 1953 року народження у власному будинку покінчив життя самогубством через повішання.



Тіло доправили в морг для проведення СМЕ. Проводиться подальша перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П'ятидні, що на Володимирщині, 67-річний чоловік вчинив самогубство.Про це повідомили в міському відділі поліції, пише "Район. Володимир-Волинський". Трагічний випадок трапився у неділю, 26 січня, в обідню пору.Виїхавши на місце події, поліція встановила, що мешканець села 1953 року народження у власному будинку покінчив життя самогубством через повішання.Тіло доправили в морг для проведення СМЕ. Проводиться подальша перевірка.

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