На Волині повісився 67-річний чоловік
Сьогодні, 11:33
У селі П'ятидні, що на Володимирщині, 67-річний чоловік вчинив самогубство.
Про це повідомили в міському відділі поліції, пише "Район. Володимир-Волинський".
Трагічний випадок трапився у неділю, 26 січня, в обідню пору.
Виїхавши на місце події, поліція встановила, що мешканець села 1953 року народження у власному будинку покінчив життя самогубством через повішання.
Тіло доправили в морг для проведення СМЕ. Проводиться подальша перевірка.
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Про це повідомили в міському відділі поліції, пише "Район. Володимир-Волинський".
Трагічний випадок трапився у неділю, 26 січня, в обідню пору.
Виїхавши на місце події, поліція встановила, що мешканець села 1953 року народження у власному будинку покінчив життя самогубством через повішання.
Тіло доправили в морг для проведення СМЕ. Проводиться подальша перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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