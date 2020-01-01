Волинян просять підтримати доньку Героя, який загинув у 2015 році на Донбасі

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.За кілька днів святкуватиме 18-й день народження. Вона – донька захисника України старшого сержанта, котрий загинув 16 січня 2015-го року поблизу села Одрадівки Артемівського району, коли терористи вели обстріл з «Градів» – снаряд влучив у бліндаж. У Миколи залишилися дружина та двоє доньок. Батько показав на власному прикладі своїм донькам, та й усім нам, як потрібно любити свою країну та в чому полягає патріотизм.З великим теплом Віка згадує про загиблого на війні тата: «До 12 років я навіть уявити не могла, що можу втратити когось з близьких мені людей і наскільки важко буде потім. Розумію, що у кожного з нас бувають труднощі, але все, що нас не вбиває – робить нас сильнішими. Змінюю пріоритети у житті. Намагаюся цінувати кожен прожитий день, і не забувати робити приємне для інших. Відтоді, коли тата не стало, намагаюся більше уваги приділяти своїм найріднішим: мамі, у котрої поважні проблеми зі здоров’ям, та старшій сестричці. Вони мене у всьому підтримують та допомагають, але рідного тата замінити ніхто і ніщо не зможе».Іменинниця нині вивчає медицину на першому курсі Київського національного університету ім.Богомольця. Закінчила школу зі срібною медаллю і в університеті також старається відмінно навчатись. Цікавиться біологією, хімією, квантовою фізикою, кібернетикою та астрономією.Дівчина багато працює над собою, намагається самостійно робити все, що від неї залежить, аби гарно навчатися, розвивати себе. А хоче надалі вивчати в Києві візаж та косметологію.Вікторія – дуже привітна і обдарована дитина, любить подорожувати. Взагалі її цікавить все, що пов’язано зі Східною культурою. Вона мріє відвідати країни Азії, а передусім Південну Корею. Хотіла б побувати в США, або в інших країнах Європи, особливо їй хочеться поспілкуватися англійською з іноземцями. Дякуючи волонтерам уже двічі була у Британії, Болгарії, а також із захопленням розповідає про відпочинок у Карпатах. Є у Вікторії, як вона каже, і божевільні мрії – побувати в НАСА.А серед безлічі досягнень цієї дівчини й 6 медалей, міжнародний кубок, грамоти, дипломи зі школи та дзюдо.Якби Вікторія стала політиком, то перше, на що спрямувала б свої зусилля, – припинити війну. Далі удосконалила б реформи в галузі освіти та медицини.Мама Олена, зважаючи на стан свого здоров’я, змушена була залишити роботу, тож проблем у сім’ї, особливо у фінансовому стані, лише додалося.Інформація про батька Вікторії є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/28/shtansky.htm .Вікторія Штанська - 18 років (30.01.2015). м. Любомль. Ріст: 160; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 37.