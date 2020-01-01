Волинян просять підтримати доньку Героя, який загинув у 2015 році на Донбасі
Сьогодні, 12:03
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
За кілька днів святкуватиме 18-й день народження Вікторія Штанська. Вона – донька захисника України старшого сержанта Миколи Штанського, котрий загинув 16 січня 2015-го року поблизу села Одрадівки Артемівського району, коли терористи вели обстріл з «Градів» – снаряд влучив у бліндаж. У Миколи залишилися дружина та двоє доньок. Батько показав на власному прикладі своїм донькам, та й усім нам, як потрібно любити свою країну та в чому полягає патріотизм.
З великим теплом Віка згадує про загиблого на війні тата: «До 12 років я навіть уявити не могла, що можу втратити когось з близьких мені людей і наскільки важко буде потім. Розумію, що у кожного з нас бувають труднощі, але все, що нас не вбиває – робить нас сильнішими. Змінюю пріоритети у житті. Намагаюся цінувати кожен прожитий день, і не забувати робити приємне для інших. Відтоді, коли тата не стало, намагаюся більше уваги приділяти своїм найріднішим: мамі, у котрої поважні проблеми зі здоров’ям, та старшій сестричці. Вони мене у всьому підтримують та допомагають, але рідного тата замінити ніхто і ніщо не зможе».
Іменинниця нині вивчає медицину на першому курсі Київського національного університету ім.Богомольця. Закінчила школу зі срібною медаллю і в університеті також старається відмінно навчатись. Цікавиться біологією, хімією, квантовою фізикою, кібернетикою та астрономією.
Дівчина багато працює над собою, намагається самостійно робити все, що від неї залежить, аби гарно навчатися, розвивати себе. А хоче надалі вивчати в Києві візаж та косметологію.
Вікторія – дуже привітна і обдарована дитина, любить подорожувати. Взагалі її цікавить все, що пов’язано зі Східною культурою. Вона мріє відвідати країни Азії, а передусім Південну Корею. Хотіла б побувати в США, або в інших країнах Європи, особливо їй хочеться поспілкуватися англійською з іноземцями. Дякуючи волонтерам уже двічі була у Британії, Болгарії, а також із захопленням розповідає про відпочинок у Карпатах. Є у Вікторії, як вона каже, і божевільні мрії – побувати в НАСА.
А серед безлічі досягнень цієї дівчини й 6 медалей, міжнародний кубок, грамоти, дипломи зі школи та дзюдо.
Якби Вікторія стала політиком, то перше, на що спрямувала б свої зусилля, – припинити війну. Далі удосконалила б реформи в галузі освіти та медицини.
Мама Олена, зважаючи на стан свого здоров’я, змушена була залишити роботу, тож проблем у сім’ї, особливо у фінансовому стані, лише додалося.
Інформація про батька Вікторії є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/28/shtansky.htm .
Маєте бажання особисто фінансово підтримати до дня народження цю дитину, номер картки мами: ПРИВАТБАНК 5 167 4900 2011 2026 - Штанська Олена.
Інформація для благодійників: Вікторія Штанська - 18 років (30.01.2015). м. Любомль. Ріст: 160; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 37.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
За кілька днів святкуватиме 18-й день народження Вікторія Штанська. Вона – донька захисника України старшого сержанта Миколи Штанського, котрий загинув 16 січня 2015-го року поблизу села Одрадівки Артемівського району, коли терористи вели обстріл з «Градів» – снаряд влучив у бліндаж. У Миколи залишилися дружина та двоє доньок. Батько показав на власному прикладі своїм донькам, та й усім нам, як потрібно любити свою країну та в чому полягає патріотизм.
З великим теплом Віка згадує про загиблого на війні тата: «До 12 років я навіть уявити не могла, що можу втратити когось з близьких мені людей і наскільки важко буде потім. Розумію, що у кожного з нас бувають труднощі, але все, що нас не вбиває – робить нас сильнішими. Змінюю пріоритети у житті. Намагаюся цінувати кожен прожитий день, і не забувати робити приємне для інших. Відтоді, коли тата не стало, намагаюся більше уваги приділяти своїм найріднішим: мамі, у котрої поважні проблеми зі здоров’ям, та старшій сестричці. Вони мене у всьому підтримують та допомагають, але рідного тата замінити ніхто і ніщо не зможе».
Іменинниця нині вивчає медицину на першому курсі Київського національного університету ім.Богомольця. Закінчила школу зі срібною медаллю і в університеті також старається відмінно навчатись. Цікавиться біологією, хімією, квантовою фізикою, кібернетикою та астрономією.
Дівчина багато працює над собою, намагається самостійно робити все, що від неї залежить, аби гарно навчатися, розвивати себе. А хоче надалі вивчати в Києві візаж та косметологію.
Вікторія – дуже привітна і обдарована дитина, любить подорожувати. Взагалі її цікавить все, що пов’язано зі Східною культурою. Вона мріє відвідати країни Азії, а передусім Південну Корею. Хотіла б побувати в США, або в інших країнах Європи, особливо їй хочеться поспілкуватися англійською з іноземцями. Дякуючи волонтерам уже двічі була у Британії, Болгарії, а також із захопленням розповідає про відпочинок у Карпатах. Є у Вікторії, як вона каже, і божевільні мрії – побувати в НАСА.
А серед безлічі досягнень цієї дівчини й 6 медалей, міжнародний кубок, грамоти, дипломи зі школи та дзюдо.
Якби Вікторія стала політиком, то перше, на що спрямувала б свої зусилля, – припинити війну. Далі удосконалила б реформи в галузі освіти та медицини.
Мама Олена, зважаючи на стан свого здоров’я, змушена була залишити роботу, тож проблем у сім’ї, особливо у фінансовому стані, лише додалося.
Інформація про батька Вікторії є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/28/shtansky.htm .
Маєте бажання особисто фінансово підтримати до дня народження цю дитину, номер картки мами: ПРИВАТБАНК 5 167 4900 2011 2026 - Штанська Олена.
Інформація для благодійників: Вікторія Штанська - 18 років (30.01.2015). м. Любомль. Ріст: 160; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинян просять підтримати доньку Героя, який загинув у 2015 році на Донбасі
Сьогодні, 12:03
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