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На автодорозі «Ковель-Жовква» під колесами автомобіля загинув чоловік

На автодорозі «Ковель-Жовква» під колесами автомобіля загинув чоловік
На автодорозі «Ковель-Жовква» у місті Червоноград автомобіль збив на смерть пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 січня близько 6:20, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Dacia Logan, 33-річний житель міста Соснівка, скоїв наїзд на пішохода, 40-річного жителя Сокальського району. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.


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Теги: смертельна аварія, Львівщина
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