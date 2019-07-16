«Метеопатам буде непереливки»: синоптик попередила про суттєву зміну погоди
Сьогодні, 12:18
29 січня активний циклон зумовить негоду в більшості областей України. Прогнозують дощ, мокрий сніг та сильний вітер.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря буде, як "банджі-стрибки". Минулої ночі, наприклад, спостерігалось до -5-8 градусів, а завтра у південній частині стовпчики термометрів досягатимуть +7+10 градусів.
Загальна термічна картина в Україні - впродовж дня +3+7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів.
"Зайве нагадувати, що через таку суттєву зміну погоди в середу метеопатам буде іноді непереливки. Тому уважними будьте до себе, до своїх старших і до уточненого прогнозу погоди", - резюмує Наталка Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря буде, як "банджі-стрибки". Минулої ночі, наприклад, спостерігалось до -5-8 градусів, а завтра у південній частині стовпчики термометрів досягатимуть +7+10 градусів.
Загальна термічна картина в Україні - впродовж дня +3+7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів.
"Зайве нагадувати, що через таку суттєву зміну погоди в середу метеопатам буде іноді непереливки. Тому уважними будьте до себе, до своїх старших і до уточненого прогнозу погоди", - резюмує Наталка Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулись BMW та Renault: є постраждалі
Сьогодні, 12:22
«Метеопатам буде непереливки»: синоптик попередила про суттєву зміну погоди
Сьогодні, 12:18
Медіа