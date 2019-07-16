«Метеопатам буде непереливки»: синоптик попередила про суттєву зміну погоди

29 січня активний циклон зумовить негоду в більшості областей України. Прогнозують дощ, мокрий сніг та сильний вітер.Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптикЗа її словами, температура повітря буде, як "банджі-стрибки". Минулої ночі, наприклад, спостерігалось до -5-8 градусів, а завтра у південній частині стовпчики термометрів досягатимуть +7+10 градусів.Загальна термічна картина в Україні - впродовж дня +3+7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів."Зайве нагадувати, що через таку суттєву зміну погоди в середу метеопатам буде іноді непереливки. Тому уважними будьте до себе, до своїх старших і до уточненого прогнозу погоди", - резюмує Наталка Діденко.