Летальна пожежа у Торчині: причиною трагедії, ймовірно, стала цигарка
Сьогодні, 12:20
25 січня під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку в смт Торчин Луцького районі працівники ДСНС виявили тіла двох людей.
Волинські рятувальники повідомили, що загиблі - чоловіки 1962 та 1963 років народження.
Пожежу, що, за попередніми даними, виникла внаслідок необережності під час куріння, ліквідували співробітники 20-го Державного пожежного поста селища Торчин, 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та вогнеборці місцевої команди села Білостік.
Причину смерті чоловіків встановлюють.
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Волинські рятувальники повідомили, що загиблі - чоловіки 1962 та 1963 років народження.
Пожежу, що, за попередніми даними, виникла внаслідок необережності під час куріння, ліквідували співробітники 20-го Державного пожежного поста селища Торчин, 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та вогнеборці місцевої команди села Білостік.
Причину смерті чоловіків встановлюють.
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