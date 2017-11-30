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Летальна пожежа у Торчині: причиною трагедії, ймовірно, стала цигарка

Летальна пожежа у Торчині: причиною трагедії, ймовірно, стала цигарка
25 січня під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку в смт Торчин Луцького районі працівники ДСНС виявили тіла двох людей.

Волинські рятувальники повідомили, що загиблі - чоловіки 1962 та 1963 років народження.

Пожежу, що, за попередніми даними, виникла внаслідок необережності під час куріння, ліквідували співробітники 20-го Державного пожежного поста селища Торчин, 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та вогнеборці місцевої команди села Білостік.

Причину смерті чоловіків встановлюють.

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Теги: Торчин, пожежа
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