Летальна пожежа у Торчині: причиною трагедії, ймовірно, стала цигарка

виявили тіла двох людей.



Волинські рятувальники повідомили, що загиблі - чоловіки 1962 та 1963 років народження.



Пожежу, що, за попередніми даними, виникла внаслідок необережності під час куріння, ліквідували співробітники 20-го Державного пожежного поста селища Торчин, 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та вогнеборці місцевої команди села Білостік.



Причину смерті чоловіків встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 січня під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку в смт Торчин Луцького районі працівники ДСНСВолинські рятувальники повідомили, що загиблі - чоловіки 1962 та 1963 років народження.Пожежу, що, за попередніми даними, виникла внаслідок необережності під час куріння, ліквідували співробітники 20-го Державного пожежного поста селища Торчин, 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та вогнеборці місцевої команди села Білостік.Причину смерті чоловіків встановлюють.

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