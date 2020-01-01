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У Луцьку зіткнулись BMW та Renault: є постраждалі

У Луцьку зіткнулись BMW та Renault: є постраждалі
У Луцьку зіткнулись дві автівки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами аварія трапилась на вулиці Зв’язківців (виїзд на Карпенка-Карого) 27 січня.

Зіткнулись автомобілі BMW 3 та Renault Kangoo.

За словами очевидців, внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків. Одного з них забрала швидка, інший – з травмами голови залишився на місці ДТП.

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Теги: аварія, Луцьк
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