У Луцьку зіткнулись BMW та Renault: є постраждалі





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами аварія трапилась на вулиці Зв’язківців (виїзд на Карпенка-Карого) 27 січня.



Зіткнулись автомобілі BMW 3 та Renault Kangoo.



За словами очевидців, внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків. Одного з них забрала швидка, інший – з травмами голови залишився на місці ДТП.

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