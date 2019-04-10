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На Рівненщині від грипу помер чоловік

На Рівненщині від грипу помер чоловік
На Рівненщині чоловік з Корецького району, який 8 січня захворів на грип, помер у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні.

Про це стало відомо на брифінгу щодо ситуації із захворюваності на ГРВІ та грип в Рівненській області, - пише Рівне вечірнє.

Про це повідомив завідувач відділення реанімації Рівненської обласної лікарні Анатолій Мельничук. Причиною смерті є ускладнення, які дав грип. Адже пацієнт звернувся тільки через 5 днів після того, як відчув перші симптоми. До цього займався самолікуванням.

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Теги: грип, смерть, Рівненщина
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