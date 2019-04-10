На Рівненщині від грипу помер чоловік
Сьогодні, 12:33
На Рівненщині чоловік з Корецького району, який 8 січня захворів на грип, помер у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні.
Про це стало відомо на брифінгу щодо ситуації із захворюваності на ГРВІ та грип в Рівненській області, - пише Рівне вечірнє.
Про це повідомив завідувач відділення реанімації Рівненської обласної лікарні Анатолій Мельничук. Причиною смерті є ускладнення, які дав грип. Адже пацієнт звернувся тільки через 5 днів після того, як відчув перші симптоми. До цього займався самолікуванням.
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Про це стало відомо на брифінгу щодо ситуації із захворюваності на ГРВІ та грип в Рівненській області, - пише Рівне вечірнє.
Про це повідомив завідувач відділення реанімації Рівненської обласної лікарні Анатолій Мельничук. Причиною смерті є ускладнення, які дав грип. Адже пацієнт звернувся тільки через 5 днів після того, як відчув перші симптоми. До цього займався самолікуванням.
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