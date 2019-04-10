На Рівненщині від грипу помер чоловік





Про це стало відомо на брифінгу щодо ситуації із захворюваності на ГРВІ та грип в Рівненській області, - пише



Про це повідомив завідувач відділення реанімації Рівненської обласної лікарні Анатолій Мельничук. Причиною смерті є ускладнення, які дав грип. Адже пацієнт звернувся тільки через 5 днів після того, як відчув перші симптоми. До цього займався самолікуванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині чоловік з Корецького району, який 8 січня захворів на грип, помер у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні.Про це стало відомо на брифінгу щодо ситуації із захворюваності на ГРВІ та грип в Рівненській області, - пише Рівне вечірнє Про це повідомив завідувач відділення реанімації Рівненської обласної лікарні. Причиною смерті є ускладнення, які дав грип. Адже пацієнт звернувся тільки через 5 днів після того, як відчув перші симптоми. До цього займався самолікуванням.

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