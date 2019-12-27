Щопонеділка на арені розваг «GeneratorCity» – знижки*
Сьогодні, 13:05
Щопонеділка на арені розваг "GeneratorCity" проходить "День роллера".
Як повідомляють у адміністрації закладу, у цей день, кожен гість арени розваг може покататися на роликових ковзанах за 35 гривень, а зі своїми роликами - за 25 гривень.
*Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.
** Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня згідно прейскуранту цін закладу.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверх.
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Як повідомляють у адміністрації закладу, у цей день, кожен гість арени розваг може покататися на роликових ковзанах за 35 гривень, а зі своїми роликами - за 25 гривень.
*Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.
** Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня згідно прейскуранту цін закладу.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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