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У місті на Волині «накрили» підпільне казино

У місті на Волині «накрили» підпільне казино
У результаті спільного рейду прокуратури Волинської області та працівників Управління стратегічних розслідувань у Володимирі-Волинському 26 січня припинили діяльність нелегального грального закладу.

Про це повідомляє пресслудба прокуратури у Волинській області.

У вечірній час у приміщенні без жодних вивісок чи ознак діяльності, у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку та з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.

У ході огляду місця події у закладі виявили та вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор (8 системних блоків, 5 моніторів, ноутбук, відеореєстратор) та чорнові записи адміністраторів клубу.

Відомості про незаконне заняття гральним бізнесом Володимир-Волинською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

Вживають заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.


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Теги: Володимир, підпільне казино, прокуратура
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