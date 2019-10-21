Гвинтівка, ножі та патрони: волинянин вдома незаконно зберігав зброю

У Маневицькому районі в помешканні 52-річного чоловіка знайшли гвинтівку та боєприпаси.Зазначається, що під час обшуку поліцейські вилучили 32 патрони калібру 5,6 мм, малокаліберну гвинтівку «Anschutz Modell 525» та чотири ножі, - пише пресслужба Волинської області.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Триває досудове слідство.Поліція Волині нагадує про те, що особа, котра добровільно здасть до органів влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої частинами 1 і 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.