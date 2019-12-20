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Частина лучан залишилась без тепла і гарячої води

Частина лучан залишилась без тепла і гарячої води
У Луцьку 27 січня через ремонтні роботи на котельні по вулиці Ранковій тимчасово припинили послугу з централізованого опалення для підключених до неї споживачів. Відновлення послуги – орієнтовно о 17 годині.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Як повідомлялося, 25 січня впродовж дня тимчасово була відсутня послуга з централізованого опалення для частини споживачів котельні на проспекті Відродження, 15.

Тож 27 січня впродовж дня для цих же споживачів, а саме житлових будинків на просп. Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а та на вул. Січовій, 2, тимчасово припинили надання послуги з гарячого водопостачання у зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання. Відновлення послуги – приблизно о 15:00.


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Теги: тепло, опалення, Луцьк
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