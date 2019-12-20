Частина лучан залишилась без тепла і гарячої води
Сьогодні, 13:15
У Луцьку 27 січня через ремонтні роботи на котельні по вулиці Ранковій тимчасово припинили послугу з централізованого опалення для підключених до неї споживачів. Відновлення послуги – орієнтовно о 17 годині.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Як повідомлялося, 25 січня впродовж дня тимчасово була відсутня послуга з централізованого опалення для частини споживачів котельні на проспекті Відродження, 15.
Тож 27 січня впродовж дня для цих же споживачів, а саме житлових будинків на просп. Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а та на вул. Січовій, 2, тимчасово припинили надання послуги з гарячого водопостачання у зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання. Відновлення послуги – приблизно о 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Як повідомлялося, 25 січня впродовж дня тимчасово була відсутня послуга з централізованого опалення для частини споживачів котельні на проспекті Відродження, 15.
Тож 27 січня впродовж дня для цих же споживачів, а саме житлових будинків на просп. Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а та на вул. Січовій, 2, тимчасово припинили надання послуги з гарячого водопостачання у зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання. Відновлення послуги – приблизно о 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Сьогодні, 14:12
На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Частина лучан залишилась без тепла і гарячої води
Сьогодні, 13:15
Щопонеділка на арені розваг «GeneratorCity» – знижки*
Сьогодні, 13:05
У місті на Волині «накрили» підпільне казино
Сьогодні, 12:58
Медіа