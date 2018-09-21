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На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО

На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО
На Рівненщині у рідному селі Кутин зустріли загиблого 21-річного бійця Михайла Ошурка. Проросійські бойовики вбили його у суботу 25-го січня.

Про це повідомляє "Радіо Трек".

Напередодні тіло Михайла доправили на малу Батьківщину. Односельці зустріли кортеж, ставши в ланцюг пам’яті.

Сьогодні, 27 січня, о 14-й запланована церемонія поховання.

У Зарічненському району 27 січня оголосили День жалоби.

Юнака у 2018 році призвали на строкову службу. Після її завершення Михайло продовжив служити за контрактом. Проходив підготовку в навчальному центрі «Десна», після чого був направлений в артилерійську військову частину.

На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО
На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО



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Теги: Рівненщина, зустріч, військовий
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