На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО
Сьогодні, 13:44
На Рівненщині у рідному селі Кутин зустріли загиблого 21-річного бійця Михайла Ошурка. Проросійські бойовики вбили його у суботу 25-го січня.
Про це повідомляє "Радіо Трек".
Напередодні тіло Михайла доправили на малу Батьківщину. Односельці зустріли кортеж, ставши в ланцюг пам’яті.
Сьогодні, 27 січня, о 14-й запланована церемонія поховання.
У Зарічненському району 27 січня оголосили День жалоби.
Юнака у 2018 році призвали на строкову службу. Після її завершення Михайло продовжив служити за контрактом. Проходив підготовку в навчальному центрі «Десна», після чого був направлений в артилерійську військову частину.
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Про це повідомляє "Радіо Трек".
Напередодні тіло Михайла доправили на малу Батьківщину. Односельці зустріли кортеж, ставши в ланцюг пам’яті.
Сьогодні, 27 січня, о 14-й запланована церемонія поховання.
У Зарічненському району 27 січня оголосили День жалоби.
Юнака у 2018 році призвали на строкову службу. Після її завершення Михайло продовжив служити за контрактом. Проходив підготовку в навчальному центрі «Десна», після чого був направлений в артилерійську військову частину.
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