На Рівненщині зустріли бійця, який загинув на Сході. ФОТО

Михайла Ошурка. Проросійські бойовики вбили його у суботу 25-го січня.



Про це повідомляє



Напередодні тіло Михайла доправили на малу Батьківщину. Односельці зустріли кортеж, ставши в ланцюг пам’яті.



Сьогодні, 27 січня, о 14-й запланована церемонія поховання.



У Зарічненському району 27 січня оголосили День жалоби.



Юнака у 2018 році призвали на строкову службу. Після її завершення Михайло продовжив служити за контрактом. Проходив підготовку в навчальному центрі «Десна», після чого був направлений в артилерійську військову частину.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині у рідному селі Кутин зустріли загиблого 21-річного бійцяПроросійські бойовики вбили його у суботу 25-го січня.Про це повідомляє "Радіо Трек" Напередодні тіло Михайла доправили на малу Батьківщину. Односельці зустріли кортеж, ставши в ланцюг пам’яті.Сьогодні, 27 січня, о 14-й запланована церемонія поховання.У Зарічненському району 27 січня оголосили День жалоби.Юнака у 2018 році призвали на строкову службу. Після її завершення Михайло продовжив служити за контрактом. Проходив підготовку в навчальному центрі «Десна», після чого був направлений в артилерійську військову частину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію