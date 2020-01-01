Взяли із собою дітей: на Волині дубокради пропонували хабар та погрожували сокирою лісівнику





Інцидент трапився вчора, 26 січня, вночі, - повідомляє



Встановили, що до незаконної порубки деревини причетні троє чоловіків. Один місцевий – житель села Озеро Ківерцівського району та двоє мешканців села Криничне Маневицького району.



До прибуття поліції на місці події перебував працівник Сокиричівського лісництва. За його словами, чоловіки поводили себе досить неадекватно. Перш за все, незрозуміло, навіщо вони взяли з собою дітей, їдучи до лісу забирати крадену деревину. Неповнолітніх, які дуже злякалися, довелося везти додому.



Неврівноваженість затриманих була очевидною з розмов та поведінки. Особливо після того, як лісівник не погодився на запропонований хабар для «вирішення справи». Коли домовитися не вдалося, лісопорушники стали погрожувати розправою – при цьому, замахуючись сокирою. На щастя, працівники поліції та групи оперативного реагування прибули на місце вчасно.



Сума збитків у цій справі загалом становить понад 30 тисяч гривень. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час рейду працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» зафіксували самовільну порубку дубів.Інцидент трапився вчора, 26 січня, вночі, - повідомляє Волинське ОУЛМГ. Встановили, що до незаконної порубки деревини причетні троє чоловіків. Один місцевий – житель села Озеро Ківерцівського району та двоє мешканців села Криничне Маневицького району.До прибуття поліції на місці події перебував працівник Сокиричівського лісництва. За його словами, чоловіки поводили себе досить неадекватно. Перш за все, незрозуміло, навіщо вони взяли з собою дітей, їдучи до лісу забирати крадену деревину. Неповнолітніх, які дуже злякалися, довелося везти додому.Неврівноваженість затриманих була очевидною з розмов та поведінки. Особливо після того, як лісівник не погодився на запропонований хабар для «вирішення справи». Коли домовитися не вдалося, лісопорушники стали погрожувати розправою – при цьому, замахуючись сокирою. На щастя, працівники поліції та групи оперативного реагування прибули на місце вчасно.Сума збитків у цій справі загалом становить понад 30 тисяч гривень. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.

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