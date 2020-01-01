У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь





Про це повідомляє



В ході рейду перевірили місця масового скупчення молоді, провели профілактичні бесіди з працівниками торговельно-розважальних закладів щодо продажу алкогольних напоїв неповнолітнім.



Так, зафіксували факт продажу алкогольних напоїв неповнолітній особі, продавця притягнули до адміністративної відповідальності.



Головне фото - ілюстративне.

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