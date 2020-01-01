У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь
Сьогодні, 19:41
Працівники Локачинського та Горохівського відділу поліції спільно з працівниками служби у справах дітей Локачинської РДА та селищної ради провели профілактичний нічний рейд на території смт. Локачі.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
В ході рейду перевірили місця масового скупчення молоді, провели профілактичні бесіди з працівниками торговельно-розважальних закладів щодо продажу алкогольних напоїв неповнолітнім.
Так, зафіксували факт продажу алкогольних напоїв неповнолітній особі, продавця притягнули до адміністративної відповідальності.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
В ході рейду перевірили місця масового скупчення молоді, провели профілактичні бесіди з працівниками торговельно-розважальних закладів щодо продажу алкогольних напоїв неповнолітнім.
Так, зафіксували факт продажу алкогольних напоїв неповнолітній особі, продавця притягнули до адміністративної відповідальності.
Головне фото - ілюстративне.
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У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь
Сьогодні, 19:41
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