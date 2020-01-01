вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь

У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь
Працівники Локачинського та Горохівського відділу поліції спільно з працівниками служби у справах дітей Локачинської РДА та селищної ради провели профілактичний нічний рейд на території смт. Локачі.

Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

В ході рейду перевірили місця масового скупчення молоді, провели профілактичні бесіди з працівниками торговельно-розважальних закладів щодо продажу алкогольних напоїв неповнолітнім.

Так, зафіксували факт продажу алкогольних напоїв неповнолітній особі, продавця притягнули до адміністративної відповідальності.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Локачі, рейд, продаж алкоголю, неповнолітні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 19:58
Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:54
У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь
Сьогодні, 19:41
У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Молодику з Волині повідомили підозру за зберігання психотропних речовин
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
У Локачах закуплять 413 кілограмів масла на майже 70 тисяч гривень У Локачах закуплять 413 кілограмів масла на майже 70 тисяч гривень
26 січень, 15:28
Як почувається дівчина, що разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки Як почувається дівчина, що разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки
22 січень, 15:55
Дівчинка, яка разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки, вийшла з коми Дівчинка, яка разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки, вийшла з коми
13 січень, 10:40
Заради порятунку онкохворого хлопчика на Волині організовують благодійний концерт колядок Заради порятунку онкохворого хлопчика на Волині організовують благодійний концерт колядок
10 січень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 19:58
 0
Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:54
 0
У селищі на Волині неповнолітньому продали алкоголь
Сьогодні, 19:41
 0
У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:35
 0
Молодику з Волині повідомили підозру за зберігання психотропних речовин
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8