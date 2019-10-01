У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини
Сьогодні, 15:26
Неподалік села Когильне Володимир-Волинського району 26 січня знайшли кістково-скелетові рештки людини.
Про це стало відомо виданню “ВолодимирМедіа” від місцевого жителя.
Особу, якій належать останки та причину смерті, встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що це чоловік.
Деталі згодом.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це стало відомо виданню “ВолодимирМедіа” від місцевого жителя.
Особу, якій належать останки та причину смерті, встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що це чоловік.
Деталі згодом.
Головне фото - ілюстративне.
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