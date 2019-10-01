У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини





Про це стало відомо виданню “



Особу, якій належать останки та причину смерті, встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що це чоловік.



Деталі згодом.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Когильне Володимир-Волинського району 26 січня знайшли кістково-скелетові рештки людини.Про це стало відомо виданню “ ВолодимирМедіа ” від місцевого жителя.Особу, якій належать останки та причину смерті, встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що це чоловік.Деталі згодом.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію