У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:26
Неподалік села Когильне Володимир-Волинського району 26 січня знайшли кістково-скелетові рештки людини.
Про це стало відомо виданню “ВолодимирМедіа” від місцевого жителя.
Як повідомили у пресслужбі волинської поліції у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, у суботу, 25 січня, близько 12.00 години на околиці села Когильне мисливці знайшли скелетоване тіло людини. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Попередньо оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення точного часу смерті, а також статі та віку тіло буде направлено на медико-криміналістичну експертизу.
За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 113 ККУ. З відміткою безвісти зникла особа. Наразі правоохоронці припускають, що це може виявитись тіло людини, яку розшукують.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це стало відомо виданню “ВолодимирМедіа” від місцевого жителя.
Як повідомили у пресслужбі волинської поліції у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, у суботу, 25 січня, близько 12.00 години на околиці села Когильне мисливці знайшли скелетоване тіло людини. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Попередньо оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення точного часу смерті, а також статі та віку тіло буде направлено на медико-криміналістичну експертизу.
За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 113 ККУ. З відміткою безвісти зникла особа. Наразі правоохоронці припускають, що це може виявитись тіло людини, яку розшукують.
Головне фото - ілюстративне.
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