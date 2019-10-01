У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини. ОНОВЛЕНО





Про це стало відомо виданню “



Як повідомили у пресслужбі волинської поліції у коментарі Інформаційному агентству



Попередньо оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення точного часу смерті, а також статі та віку тіло буде направлено на медико-криміналістичну експертизу.



За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 113 ККУ. З відміткою безвісти зникла особа. Наразі правоохоронці припускають, що це може виявитись тіло людини, яку розшукують.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Когильне Володимир-Волинського району 26 січня знайшли кістково-скелетові рештки людини.Про це стало відомо виданню “ ВолодимирМедіа ” від місцевого жителя.Як повідомили у пресслужбі волинської поліції у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини , у суботу, 25 січня, близько 12.00 години на околиці села Когильне мисливці знайшли скелетоване тіло людини. На місце виїхала слідчо-оперативна група.Попередньо оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення точного часу смерті, а також статі та віку тіло буде направлено на медико-криміналістичну експертизу.За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 113 ККУ. З відміткою безвісти зникла особа. Наразі правоохоронці припускають, що це може виявитись тіло людини, яку розшукують.Головне фото - ілюстративне.

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