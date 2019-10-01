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У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини. ОНОВЛЕНО

У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини. ОНОВЛЕНО
Неподалік села Когильне Володимир-Волинського району 26 січня знайшли кістково-скелетові рештки людини.

Про це стало відомо виданню “ВолодимирМедіа” від місцевого жителя.

Як повідомили у пресслужбі волинської поліції у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, у суботу, 25 січня, близько 12.00 години на околиці села Когильне мисливці знайшли скелетоване тіло людини. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо оглянувши тіло, слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення точного часу смерті, а також статі та віку тіло буде направлено на медико-криміналістичну експертизу.

За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 113 ККУ. З відміткою безвісти зникла особа. Наразі правоохоронці припускають, що це може виявитись тіло людини, яку розшукують.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: рештки, кістки, Когильне
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