У Луцьку 85-річна бабуся віддала 100 тисяч гривень незнайомцю
Сьогодні, 16:26
Схема шахрайства «Ваш син у поліції» – не нова, проте волиняни все ще потерпають від таких дій зловмисників, позбуваючись значних сум грошей.
Так, днями 43-річна мешканка села Крупа Луцького району перерахувала 20 тисяч гривень незнайомцям, бажаючи залагодити ситуацію з побиттям громадянина, винуватцем якого нібито був її син, - пише ГУНП у Волинській області.
Жінці подзвонили "із поліції", повідомили прикру новину, а також те, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.
Не з’ясувавши ситуацію із сином, вона погодилася перерахувати названу ошуканцями суму на вказаний ними рахунок.
Потерпіла від таких же дій шахраїв і 85-річна лучанка. Вона віддала незнайомцю, який охоче під'їхав до неї додому, 100 тисяч гривень, аби врятувати сина від кримінальної відповідальності за нібито вчинену ним ДТП.
Головне фото - ілюстративне.
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Так, днями 43-річна мешканка села Крупа Луцького району перерахувала 20 тисяч гривень незнайомцям, бажаючи залагодити ситуацію з побиттям громадянина, винуватцем якого нібито був її син, - пише ГУНП у Волинській області.
Жінці подзвонили "із поліції", повідомили прикру новину, а також те, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.
Не з’ясувавши ситуацію із сином, вона погодилася перерахувати названу ошуканцями суму на вказаний ними рахунок.
Потерпіла від таких же дій шахраїв і 85-річна лучанка. Вона віддала незнайомцю, який охоче під'їхав до неї додому, 100 тисяч гривень, аби врятувати сина від кримінальної відповідальності за нібито вчинену ним ДТП.
Головне фото - ілюстративне.
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