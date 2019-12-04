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У Луцьку 85-річна бабуся віддала 100 тисяч гривень незнайомцю

У Луцьку 85-річна бабуся віддала 100 тисяч гривень незнайомцю
Схема шахрайства «Ваш син у поліції» – не нова, проте волиняни все ще потерпають від таких дій зловмисників, позбуваючись значних сум грошей.

Так, днями 43-річна мешканка села Крупа Луцького району перерахувала 20 тисяч гривень незнайомцям, бажаючи залагодити ситуацію з побиттям громадянина, винуватцем якого нібито був її син, - пише ГУНП у Волинській області.

Жінці подзвонили "із поліції", повідомили прикру новину, а також те, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.
Не з’ясувавши ситуацію із сином, вона погодилася перерахувати названу ошуканцями суму на вказаний ними рахунок.

Потерпіла від таких же дій шахраїв і 85-річна лучанка. Вона віддала незнайомцю, який охоче під'їхав до неї додому, 100 тисяч гривень, аби врятувати сина від кримінальної відповідальності за нібито вчинену ним ДТП.


Головне фото - ілюстративне.


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Теги: шахраї, волиняни
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