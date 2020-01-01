Шахраї влаштовують для жертви цілий спектакль: як у Луцьку «кидають» на гроші людей





Відомо, що зловмисники влаштовують для жертви цілий спектакль, - пише прокуратура Волині.



Людині на шляху підкидають гаманець. Жертва помічає його одночасно з шахраєм. Ошуканець піднімає «знахідку» та пропонує жертві розділити чималу суму порівну. І от коли людина подумки вже привласнила ці гроші, з’являється спільник шахрая - нібито власник тих самих грошей і гаманця.



Він висловлює претензії до жертви й до спільника, вимагає показати йому гаманці й витрусити кишені, аби перерахувати гроші, щоб він переконався, що там нема «його» грошей. Зазвичай жертва опору не чинить, лиш виправдовується. Шахрай же, «перераховуючи» гроші, привласнює кілька чужих купюр і зникає разом зі спільником.



У такий спосіб двоє невідомих осіб 23 січня на луцькому авторинку заволоділи 2400 доларів США, ошукавши мешканця Одещини, який приїхав на Волинь купити авто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку неподалік авторинку шахраї ошукали на 2400 доларів жителя Одеси , який приїхав на Волинь купити авто. Тож наразі правоохоронці розповіли про шахрайську схему, "на гачок" якої попався чоловік.Відомо, що зловмисники влаштовують для жертви цілий спектакль, - пише прокуратура Волині.Людині на шляху підкидають гаманець. Жертва помічає його одночасно з шахраєм. Ошуканець піднімає «знахідку» та пропонує жертві розділити чималу суму порівну. І от коли людина подумки вже привласнила ці гроші, з’являється спільник шахрая - нібито власник тих самих грошей і гаманця.Він висловлює претензії до жертви й до спільника, вимагає показати йому гаманці й витрусити кишені, аби перерахувати гроші, щоб він переконався, що там нема «його» грошей. Зазвичай жертва опору не чинить, лиш виправдовується. Шахрай же, «перераховуючи» гроші, привласнює кілька чужих купюр і зникає разом зі спільником.У такий спосіб двоє невідомих осіб 23 січня на луцькому авторинку заволоділи 2400 доларів США, ошукавши мешканця Одещини, який приїхав на Волинь купити авто.

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