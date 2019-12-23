Молодику з Волині повідомили підозру за зберігання психотропних речовин





Про це повідомляє



У грудні 2019 року у селищі поліцейські виявили і затримали молодого чоловіка, який при собі переносив 51 грам психотропної речовини - амфетаміну.



За цим фактом розпочали досудове розслідування.



Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність за зберігання без мети збуту психотропної речовини амфетаміну у особливо великих розмірах(ч .3 ст.309 КК України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі поліції оголосили підозру 21-річному жителю селища за зберігання амфетаміну.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області. У грудні 2019 року у селищі поліцейські виявили і затримали молодого чоловіка, який при собі переносив 51 грам психотропної речовини - амфетаміну.За цим фактом розпочали досудове розслідування.Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність за зберігання без мети збуту психотропної речовини амфетаміну у особливо великих розмірах(ч .3 ст.309 КК України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

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