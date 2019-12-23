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Молодику з Волині повідомили підозру за зберігання психотропних речовин

Молодику з Волині повідомили підозру за зберігання психотропних речовин
Слідчі поліції оголосили підозру 21-річному жителю селища за зберігання амфетаміну.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

У грудні 2019 року у селищі поліцейські виявили і затримали молодого чоловіка, який при собі переносив 51 грам психотропної речовини - амфетаміну.

За цим фактом розпочали досудове розслідування.

Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність за зберігання без мети збуту психотропної речовини амфетаміну у особливо великих розмірах(ч .3 ст.309 КК України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

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Теги: амфетамін, Любешівський район, підозра
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