Молодику з Волині повідомили підозру за зберігання психотропних речовин
Сьогодні, 19:26
Слідчі поліції оголосили підозру 21-річному жителю селища за зберігання амфетаміну.
Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
У грудні 2019 року у селищі поліцейські виявили і затримали молодого чоловіка, який при собі переносив 51 грам психотропної речовини - амфетаміну.
За цим фактом розпочали досудове розслідування.
Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність за зберігання без мети збуту психотропної речовини амфетаміну у особливо великих розмірах(ч .3 ст.309 КК України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
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Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
У грудні 2019 року у селищі поліцейські виявили і затримали молодого чоловіка, який при собі переносив 51 грам психотропної речовини - амфетаміну.
За цим фактом розпочали досудове розслідування.
Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність за зберігання без мети збуту психотропної речовини амфетаміну у особливо великих розмірах(ч .3 ст.309 КК України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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