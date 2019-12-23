У Ківерцівському районі зі спецшколи втекли двоє дев'ятикласників





Працівники закладу повідомили про це правоохоронцям, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.



Поліцейські одразу розпочали пошуки неповнолітніх.



Співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції протягом години встановили місцезнаходження дітей. Підлітки перебували в селі Озерце цього ж району в бабусі одного із втікачів.



Ніяких протиправних дій щодо втікачів скоєно не було. Загрози їх життю та здоров’ю немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 січня, зі спеціалізованої школи у Ківерцівському районі втекли 15-річний та 16-річна учні 9-го класу.Працівники закладу повідомили про це правоохоронцям, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.Поліцейські одразу розпочали пошуки неповнолітніх.Співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції протягом години встановили місцезнаходження дітей. Підлітки перебували в селі Озерце цього ж району в бабусі одного із втікачів.Ніяких протиправних дій щодо втікачів скоєно не було. Загрози їх життю та здоров’ю немає.

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