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У Ківерцівському районі зі спецшколи втекли двоє дев'ятикласників

У Ківерцівському районі зі спецшколи втекли двоє дев'ятикласників
Сьогодні, 27 січня, зі спеціалізованої школи у Ківерцівському районі втекли 15-річний та 16-річна учні 9-го класу.

Працівники закладу повідомили про це правоохоронцям, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.

Поліцейські одразу розпочали пошуки неповнолітніх.

Співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції протягом години встановили місцезнаходження дітей. Підлітки перебували в селі Озерце цього ж району в бабусі одного із втікачів.

Ніяких протиправних дій щодо втікачів скоєно не було. Загрози їх життю та здоров’ю немає.


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Теги: розшук, зникнення
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