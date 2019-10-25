Жителі Луцького району зможуть безкоштовно пройти флюорографію
Сьогодні, 17:25
У лютому в деяких селах Луцького району працюватиме пересувний флюорограф.
Про це йдеться на сайті Боратинської громади.
Тож мешканці громади зможуть пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі. Після діагностики усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря.
Обстеження на пересувному флюорографі буде за таким графіком:
05.02 – Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
06.02 – ФАП с. Промінь;
10.02 – ФАП с. Рованці;
11.02 – БК с. Городище.
Початок роботи о 9:00.
Діагностика буде особливо актуальною для людей, які перебувають у зоні ризику захворювання на туберкульоз або мають певні показання.
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Про це йдеться на сайті Боратинської громади.
Тож мешканці громади зможуть пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі. Після діагностики усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря.
Обстеження на пересувному флюорографі буде за таким графіком:
05.02 – Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
06.02 – ФАП с. Промінь;
10.02 – ФАП с. Рованці;
11.02 – БК с. Городище.
Початок роботи о 9:00.
Діагностика буде особливо актуальною для людей, які перебувають у зоні ризику захворювання на туберкульоз або мають певні показання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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