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Жителі Луцького району зможуть безкоштовно пройти флюорографію

Жителі Луцького району зможуть безкоштовно пройти флюорографію
У лютому в деяких селах Луцького району працюватиме пересувний флюорограф.

Про це йдеться на сайті Боратинської громади.

Тож мешканці громади зможуть пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі. Після діагностики усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря.

Обстеження на пересувному флюорографі буде за таким графіком:

05.02 – Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
06.02 – ФАП с. Промінь;
10.02 – ФАП с. Рованці;
11.02 – БК с. Городище.

Початок роботи о 9:00.

Діагностика буде особливо актуальною для людей, які перебувають у зоні ризику захворювання на туберкульоз або мають певні показання.

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Теги: флюорографія, Боратинська ОТГ
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