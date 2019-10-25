Жителі Луцького району зможуть безкоштовно пройти флюорографію

У лютому в деяких селах Луцького району працюватиме пересувний флюорограф.Про це йдеться на сайті Боратинської громади.Тож мешканці громади зможуть пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі. Після діагностики усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря.Обстеження на пересувному флюорографі буде за таким графіком:05.02 – Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;06.02 – ФАП с. Промінь;10.02 – ФАП с. Рованці;11.02 – БК с. Городище.Початок роботи о 9:00.Діагностика буде особливо актуальною для людей, які перебувають у зоні ризику захворювання на туберкульоз або мають певні показання.