Незаконні псевдореабілітаційні центри у Луцьку та Луцькому районі: справу передали до суду
Сьогодні, 17:12
Слідчі волинської поліції за процесуального керівництва прокуратури області завершили досудове розслідування незаконної діяльності злочинної групи 6 осіб, котрі організували підпільний реабілітаційний центр, займалися викраденням та незаконним позбавленням волі потерпілих із застосуванням катування.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, торік в результаті спільної операції відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління поліції області, прикордонної служби та із залученням спецпідрозділу «КОРД» волинської поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури області правоохоронці викрили та припинили злочинну діяльність незаконних реабілітаційних центрів для алко- та наркозалежних осіб, які діяли в обласному центрі та Луцькому районі. Було звільнено понад 50 людей, котрих зловмисники незаконно утримували та катували.
Під час проведення санкціонованих обшуків у псевдореабілітаційному центрі правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, кайданки, медичні препарати обмеженого обігу, гроші, банківські картки та документацію центру.
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У ході досудового розслідування слідчі поліції області встановили, що злочинну групу з п’яти осіб організував 30-річний киянин. До неї входили уродженці Києва, Чернівців, Луганської та Одеської областей.
У період із 2017 року по червень 2019 року в Луцьку та Луцькому районі зловмисники організували нелегальний реабілітаційний центр. Зловмисники незаконно позбавляли волі осіб, вчиняли катування, аби насильно утримати їх в псевдонаркологічному центрі під виглядом проведення медичної реабілітації.
Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області усім шістьом членам злочинної групи оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.127 (катування, вчиненні повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, визначене санкціями цих статей становить 10 років позбавлення волі.
У п’ятницю, 24 січня, обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скерували до суду.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, торік в результаті спільної операції відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління поліції області, прикордонної служби та із залученням спецпідрозділу «КОРД» волинської поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури області правоохоронці викрили та припинили злочинну діяльність незаконних реабілітаційних центрів для алко- та наркозалежних осіб, які діяли в обласному центрі та Луцькому районі. Було звільнено понад 50 людей, котрих зловмисники незаконно утримували та катували.
Під час проведення санкціонованих обшуків у псевдореабілітаційному центрі правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, кайданки, медичні препарати обмеженого обігу, гроші, банківські картки та документацію центру.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед пацієнтів, яких утримували у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, – іноземці
У ході досудового розслідування слідчі поліції області встановили, що злочинну групу з п’яти осіб організував 30-річний киянин. До неї входили уродженці Києва, Чернівців, Луганської та Одеської областей.
У період із 2017 року по червень 2019 року в Луцьку та Луцькому районі зловмисники організували нелегальний реабілітаційний центр. Зловмисники незаконно позбавляли волі осіб, вчиняли катування, аби насильно утримати їх в псевдонаркологічному центрі під виглядом проведення медичної реабілітації.
Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області усім шістьом членам злочинної групи оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.127 (катування, вчиненні повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, визначене санкціями цих статей становить 10 років позбавлення волі.
У п’ятницю, 24 січня, обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скерували до суду.
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