«Гастролер» із Запоріжжя вкрав у волинянки 45 тисяч гривень

У Ковелі поліцейські затримали 34-річного злодія.Минулого тижня до поліцейських із заявою про крадіжку з її будинку 45 тисяч гривень у різноманітній валюті звернулася 42-річна ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Правоохоронці встановили причетність до крадіжки 34-річного жителя Запорізької області. Відомо, що зловмисник у після обідню пору, пошкодивши вікно, проник до будинку потерпілої та викрав гроші. Поліцейські частину грошей встигли вилучити й повернуть власниці.Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану з проникненням у житло.Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території області. Досудове слідство триває.