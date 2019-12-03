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«Гастролер» із Запоріжжя вкрав у волинянки 45 тисяч гривень

«Гастролер» із Запоріжжя вкрав у волинянки 45 тисяч гривень
У Ковелі поліцейські затримали 34-річного злодія.

Минулого тижня до поліцейських із заявою про крадіжку з її будинку 45 тисяч гривень у різноманітній валюті звернулася 42-річна ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили причетність до крадіжки 34-річного жителя Запорізької області. Відомо, що зловмисник у після обідню пору, пошкодивши вікно, проник до будинку потерпілої та викрав гроші. Поліцейські частину грошей встигли вилучити й повернуть власниці.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану з проникненням у житло.

Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території області. Досудове слідство триває.



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Теги: крадіжка, гроші
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