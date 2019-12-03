«Гастролер» із Запоріжжя вкрав у волинянки 45 тисяч гривень
Сьогодні, 17:45
У Ковелі поліцейські затримали 34-річного злодія.
Минулого тижня до поліцейських із заявою про крадіжку з її будинку 45 тисяч гривень у різноманітній валюті звернулася 42-річна ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили причетність до крадіжки 34-річного жителя Запорізької області. Відомо, що зловмисник у після обідню пору, пошкодивши вікно, проник до будинку потерпілої та викрав гроші. Поліцейські частину грошей встигли вилучити й повернуть власниці.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану з проникненням у житло.
Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території області. Досудове слідство триває.
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Минулого тижня до поліцейських із заявою про крадіжку з її будинку 45 тисяч гривень у різноманітній валюті звернулася 42-річна ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили причетність до крадіжки 34-річного жителя Запорізької області. Відомо, що зловмисник у після обідню пору, пошкодивши вікно, проник до будинку потерпілої та викрав гроші. Поліцейські частину грошей встигли вилучити й повернуть власниці.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану з проникненням у житло.
Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території області. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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