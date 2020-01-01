Волинянин, який вдарив ножем у живіт рідного брата, отримав «умовне»





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, пише



Під час суду встановили, що 8 липня минулого року близько 22:30 обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в коридорі будинку за місцем свого проживання.



Так, під час сварки він вдарив кухонним ножем рідного брата в ділянку черева, чим заподіяв йому тяжке тілесне ушкодження, що могло призвести до смерті.



Обвинувачений свою вину визнав, однак відмовився давати покази. Натомість потерпілий наголосив, що не має претензій до брата, оскільки вони помирилися, до того ж він відшкодував заподіяні збитки.



Відтак, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-Каширський районний суд розглянув справу щодо чоловіка, який, будучи п’яним, завдав ножового поранення своєму рідному брату.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, пише "Район.in.ua" Під час суду встановили, що 8 липня минулого року близько 22:30 обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в коридорі будинку за місцем свого проживання.Так, під час сварки він вдарив кухонним ножем рідного брата в ділянку черева, чим заподіяв йому тяжке тілесне ушкодження, що могло призвести до смерті.Обвинувачений свою вину визнав, однак відмовився давати покази. Натомість потерпілий наголосив, що не має претензій до брата, оскільки вони помирилися, до того ж він відшкодував заподіяні збитки.Відтак, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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