У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО





Таке повідомлення сьогодні, 27 січня, отримали працівники департаменту муніципальної варти від небайдужих лучан, - інформує



Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибули інспектори департаменту муніципальної варти.



Вони виявили, що працівники науково-виробничої фірми "Корунд" в такий спосіб проводили заготівлю дров для підприємства, проте дозвільні документи на зрізання/видалення зелених насаджень в останніх були відсутні.



За цим факту, за незаконне зрізання трьох дерев, діаметром близько 30 см та двох дерев – діаметром близько 15 см, директора ТОВ НВК "Корунд" притягнули до адміністративної відповідальності за порушення п.п.2.5.5.1.10 Правил благоустрою міста Луцька у відповідності до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в парку поблизу вулиці Боженка 31, невідомі особи незаконно зрізали здорові дерева.Таке повідомлення сьогодні, 27 січня, отримали працівники департаменту муніципальної варти від небайдужих лучан, - інформує муніципальна варта Луцької міськради. Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибули інспектори департаменту муніципальної варти.Вони виявили, що працівники науково-виробничої фірми "Корунд" в такий спосіб проводили заготівлю дров для підприємства, проте дозвільні документи на зрізання/видалення зелених насаджень в останніх були відсутні.За цим факту, за незаконне зрізання трьох дерев, діаметром близько 30 см та двох дерев – діаметром близько 15 см, директора ТОВ НВК "Корунд" притягнули до адміністративної відповідальності за порушення п.п.2.5.5.1.10 Правил благоустрою міста Луцька у відповідності до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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