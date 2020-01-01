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У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО

У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
У Луцьку в парку поблизу вулиці Боженка 31, невідомі особи незаконно зрізали здорові дерева.

Таке повідомлення сьогодні, 27 січня, отримали працівники департаменту муніципальної варти від небайдужих лучан, - інформує муніципальна варта Луцької міськради.

Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибули інспектори департаменту муніципальної варти.

Вони виявили, що працівники науково-виробничої фірми "Корунд" в такий спосіб проводили заготівлю дров для підприємства, проте дозвільні документи на зрізання/видалення зелених насаджень в останніх були відсутні.

За цим факту, за незаконне зрізання трьох дерев, діаметром близько 30 см та двох дерев – діаметром близько 15 см, директора ТОВ НВК "Корунд" притягнули до адміністративної відповідальності за порушення п.п.2.5.5.1.10 Правил благоустрою міста Луцька у відповідності до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО
У Луцьку приватна фірма серед білого дня незаконно зрізала дерева. ФОТО


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Теги: Луцьк, фірма, незаконне зрізання дерев
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