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У Херсоні хлопчик впав у 8-метрову яму

У Херсоні хлопчик впав у 8-метрову яму
В Херсоні хлопчик під час прогулянки потрапив до ями старої дренажної системи, глибиною приблизно у 8 метрів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Херсонській області.

"26 січня о 15:40 на номер Служби "101" м. Херсона надійшло повідомлення про те, що дев’ятирічний хлопчик, під час прогулянки з товаришем на вулиці в селі Чорнобаївка, потрапив в яму старої дренажної системи глибиною приблизно 8 метрів та потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

"Один з бійців по рятувальній мотузці спустився до дитини і акуратно підняв його на поверхню. Хлопчик перебував у напівпритомному стані. Каретою швидкої допомоги дитину доставили до обласної дитячої лікарні", - повідомили у пресслужб

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Теги: Херсон, яма, хлопчик
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