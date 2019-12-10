У Херсоні хлопчик впав у 8-метрову яму





Про це повідомляє



"26 січня о 15:40 на номер Служби "101" м. Херсона надійшло повідомлення про те, що дев’ятирічний хлопчик, під час прогулянки з товаришем на вулиці в селі Чорнобаївка, потрапив в яму старої дренажної системи глибиною приблизно 8 метрів та потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.



Вказано, що на місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення.



"Один з бійців по рятувальній мотузці спустився до дитини і акуратно підняв його на поверхню. Хлопчик перебував у напівпритомному стані. Каретою швидкої допомоги дитину доставили до обласної дитячої лікарні", - повідомили у пресслужб

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Херсоні хлопчик під час прогулянки потрапив до ями старої дренажної системи, глибиною приблизно у 8 метрів.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Херсонській області."26 січня о 15:40 на номер Служби "101" м. Херсона надійшло повідомлення про те, що дев’ятирічний хлопчик, під час прогулянки з товаришем на вулиці в селі Чорнобаївка, потрапив в яму старої дренажної системи глибиною приблизно 8 метрів та потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.Вказано, що на місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення."Один з бійців по рятувальній мотузці спустився до дитини і акуратно підняв його на поверхню. Хлопчик перебував у напівпритомному стані. Каретою швидкої допомоги дитину доставили до обласної дитячої лікарні", - повідомили у пресслужб

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