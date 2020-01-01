У ФК «Волинь» – нові гравці

Станіслав Куліш, Ярослав Конкольняк та Віталій Приндета.



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Довідка:



Віталій Приндета – 26-річний вихованець волинського футболу, який пройшов усі вікові категорії у командах «Волині», а також грав фактично на усіх рівнях юнацьких та молодіжних збірних України. Останнім клубом старого-нового захисника була чернігівська «Десна».



Станіслав Куліш – центральний нападник, який свого часу виступав за «Дніпро», кам’янську «Сталь», харківський «Металіст», «Олександрію», рівненський «Верес» та «Дніпро-1». Минулого сезону став чемпіоном та найкращим бомбардиром Першої ліги (випередивши Дениса Кожанова на один гол, забивши 17 голів).



Ярослав Конкольняк протягом останніх сезонів зарекомендував себе, як справжній лідер івано-франківського «Прикарпаття». 28-річний універсал минулого сезону забив 10 голів, ставши найкращим бомбардиром своєї команди у Першій лізі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК «Волинь» представив нових гравців перед весняною частиною чемпіонату України. Так, офіційно гравцями футбольного клубу сталитаПро це йдеться на сторінці ФК "Волинь". – 26-річний вихованець волинського футболу, який пройшов усі вікові категорії у командах «Волині», а також грав фактично на усіх рівнях юнацьких та молодіжних збірних України. Останнім клубом старого-нового захисника була чернігівська «Десна».– центральний нападник, який свого часу виступав за «Дніпро», кам’янську «Сталь», харківський «Металіст», «Олександрію», рівненський «Верес» та «Дніпро-1». Минулого сезону став чемпіоном та найкращим бомбардиром Першої ліги (випередившина один гол, забивши 17 голів).протягом останніх сезонів зарекомендував себе, як справжній лідер івано-франківського «Прикарпаття». 28-річний універсал минулого сезону забив 10 голів, ставши найкращим бомбардиром своєї команди у Першій лізі.

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