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У ФК «Волинь» – нові гравці

У ФК «Волинь» – нові гравці
ФК «Волинь» представив нових гравців перед весняною частиною чемпіонату України. Так, офіційно гравцями футбольного клубу стали Станіслав Куліш, Ярослав Конкольняк та Віталій Приндета.

Про це йдеться на сторінці ФК "Волинь".

Довідка:

Віталій Приндета – 26-річний вихованець волинського футболу, який пройшов усі вікові категорії у командах «Волині», а також грав фактично на усіх рівнях юнацьких та молодіжних збірних України. Останнім клубом старого-нового захисника була чернігівська «Десна».

Станіслав Куліш – центральний нападник, який свого часу виступав за «Дніпро», кам’янську «Сталь», харківський «Металіст», «Олександрію», рівненський «Верес» та «Дніпро-1». Минулого сезону став чемпіоном та найкращим бомбардиром Першої ліги (випередивши Дениса Кожанова на один гол, забивши 17 голів).

Ярослав Конкольняк протягом останніх сезонів зарекомендував себе, як справжній лідер івано-франківського «Прикарпаття». 28-річний універсал минулого сезону забив 10 голів, ставши найкращим бомбардиром своєї команди у Першій лізі.

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Теги: футбольний клуб, нові гравці, Волинь
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