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28 січня на Волині: гортаючи календар

28 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 28 січня відзначає журналіст та маркетолог будівельної компанії "Інвестор" Ірина Новосад (на фото).

Також сьогодні святкують день народження медійниця Альона Трохимчук, легендарний екснападник луцької "Волині" Володимир Мозолюк та колишній начальник Управління СБУ у Волинській області Володимир Мельникович.

Іменинники цього дня Іван, Павло та Наталя.

Вітаємо всіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо щастя, добра та радості від життя та натхнення в улюбленій справі.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день захисту персональних даних.

Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в Інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне та реальне життя.

Захист персональних даних повинен здійснюватися із застосуванням відповідних заходів безпеки, що унеможливлює випадкове або несанкціоноване знищення чи випадкову втрату, а також запобігає несанкціонованому доступу, модифікації та поширення особистої інформації.

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Теги: Луцьк, Волинь, день народження
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