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Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО

Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі мікроавтобуса.

ДТП сталася близько 18:30, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Автомобіль "Daewoo" і мікроавтобус "Renault" зіткнулися на проспекті Волі у Луцьку.

Зі слів свідків, «Renault» рухався головною вулицею, коли у нього влетів легковик, що виїжджав з бічної вулиці.

Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень На місці працювали патрульні.
Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО
Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО
Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО
Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО


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Теги: Луцьк, аварія
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