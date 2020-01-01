Біля педколеджу у Луцьку - аварія. ФОТО





ДТП сталася близько 18:30, - повідомляє ІА "Волинські новини".



Автомобіль "Daewoo" і мікроавтобус "Renault" зіткнулися на проспекті Волі у Луцьку.



Зі слів свідків, «Renault» рухався головною вулицею, коли у нього влетів легковик, що виїжджав з бічної вулиці.



Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень На місці працювали патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася аварія за участі мікроавтобуса.ДТП сталася близько 18:30, - повідомляє ІА "Волинські новини".Автомобіль "Daewoo" і мікроавтобус "Renault" зіткнулися на проспекті Волі у Луцьку.Зі слів свідків, «Renault» рухався головною вулицею, коли у нього влетів легковик, що виїжджав з бічної вулиці.Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень На місці працювали патрульні.

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