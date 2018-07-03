У Луцьку на Карпенка-Карого водій на «євроблясі» збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 20:27
У Луцьку навпроти заправки "ОККО" на вулиці Карпенка-Карого автомобіль на іноземній реєстрації збив 47-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPоst повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.
Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, водій 1957 року народження, керуючи транспортним засобом Volkswagen Golf на литовських номерах, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці напроти АЗС "ОККО".
Відомо, що постраждалий 1973 року народження, проживає у Рожищенському районі.
Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPоst повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.
Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, водій 1957 року народження, керуючи транспортним засобом Volkswagen Golf на литовських номерах, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці напроти АЗС "ОККО".
Відомо, що постраждалий 1973 року народження, проживає у Рожищенському районі.
Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня
Сьогодні, 20:40
У Луцьку на Карпенка-Карого водій на «євроблясі» збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 20:27
У ФК «Волинь» – нові гравці
Сьогодні, 20:23
В центрі Луцька не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ: останнього відкинуло на дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 19:58
Медіа