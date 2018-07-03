У Луцьку на Карпенка-Карого водій на «євроблясі» збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPоst повідомили очевидці.



Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.



Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, водій 1957 року народження, керуючи транспортним засобом Volkswagen Golf на литовських номерах, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці напроти АЗС "ОККО".



Відомо, що постраждалий 1973 року народження, проживає у Рожищенському районі.



Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.











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