Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня





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Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла.



У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла.У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.

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