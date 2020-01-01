Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня
Сьогодні, 20:40
У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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