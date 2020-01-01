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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня
У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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