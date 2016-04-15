В Україні шахраї торгують «вакцинами» від коронавірусу
Сьогодні, 00:09
В Україні аферисти скористалися появою вірусу у світі і вже придумали спосіб на цьому заробити.
На тлі поширення в Китаї коронавірусу у світі зчинилася паніка, якою користуються шахраї, пише в понеділок, 27 січня, - пише Кореспондент.
Отже, на одному з найбільших українських сайтів інтернет-оголошень 27 січня з'явилася можливість купити якусь "вакцину від коронавірусу".
В описі "товару" говориться, що "розроблено цю протиотруту в Ізраїлі найкращими фахівцями своєї справи".
Заповзятливі аферисти навіть налякали потенційних покупців тим, що "страшний вірус дістався до нас з Китаю".
Власник "диво-вакцини" живе в Харкові, але готовий продати її будь-кому в будь-якій точці України трохи дорожче, ніж на 100 доларів. Вартість такої "пустушки" становить 2,5 тис. гривень.
Як відомо, офіційно Міністерство охорони здоров'я не підтверджувало у госпіталізованих із симптомами ГРВІ на території України наявність смертельної інфекції.
І хоча робота з розробки вакцини дійсно ведеться в декількох країнах, ні МОЗ, ні міжнародне медичне співтовариство не підтвердили дієвість жодної з вакцин, які були створені на сьогоднішній день.
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На тлі поширення в Китаї коронавірусу у світі зчинилася паніка, якою користуються шахраї, пише в понеділок, 27 січня, - пише Кореспондент.
Отже, на одному з найбільших українських сайтів інтернет-оголошень 27 січня з'явилася можливість купити якусь "вакцину від коронавірусу".
В описі "товару" говориться, що "розроблено цю протиотруту в Ізраїлі найкращими фахівцями своєї справи".
Заповзятливі аферисти навіть налякали потенційних покупців тим, що "страшний вірус дістався до нас з Китаю".
Власник "диво-вакцини" живе в Харкові, але готовий продати її будь-кому в будь-якій точці України трохи дорожче, ніж на 100 доларів. Вартість такої "пустушки" становить 2,5 тис. гривень.
Як відомо, офіційно Міністерство охорони здоров'я не підтверджувало у госпіталізованих із симптомами ГРВІ на території України наявність смертельної інфекції.
І хоча робота з розробки вакцини дійсно ведеться в декількох країнах, ні МОЗ, ні міжнародне медичне співтовариство не підтвердили дієвість жодної з вакцин, які були створені на сьогоднішній день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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