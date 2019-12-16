Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
Сьогодні, 05:10
У Києві відбувся музично-поетичний вечір української поетки співачки, солістки гурту VLASNA Тетяни Власової, яка народилася у Луцьку.
Вечір у форматі квартирника був приурочений до Дня Тетяни і мав назву «Таня розказує історію» – за аналогією з однойменним блогом Власової.
Ведучою вечора стала ще одна колишня лучанка – теле- і радіоведуча Світлана Рижук. До речі, вони з Тетяною Власовою – колишні однокласниці.
На вечорі, розділеному на декілька тематичних блоків, Тетяна читала свої вірші, а також виступали спеціальні гості заходу – відомі українські музиканти. Зокрема, музичну частину вечора розпочав Alex Silakov – композитор, соліст у власному інді-електронному проект, який дебютував минулого року на відомому лейблі Masterskaya. Кілька пісень виконав Олексій Шманьов – лідер українського гурту Entree. Свої вірші на вечорі читав також Сергій Смальчук – теле- і радіоведучий, журналіст, актор, тексти якого можна почути в репертуарі гурту «Без обмежень».
Ще одним спеціальним гостем вечора став Іван Марунич – фронтмен гурту Nravitsa Planet, учасник гурту Ол.Ів.Є, популярний блогер. А завершив захід своїм надзвичайним виступом фронтмен гурту MOTANKA Віктор Верба (Жалнін). Серед гостей вечора був відомий український музикант, фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк.
Я завжди любила День Тетяни і зараз люблю його особливо, – зізнається Тетяна Власова. – Мій день народження влітку, він припадає на Одеський міжнародний кінофестиваль, PR-директоркою якого я є, тож доводиться святкувати в робочому режимі. А 25 січня – саме та дата, коли можна зібрати хороших друзів і разом гарно провести час. Це ми і мали на меті, організовуючи цей вечір-квартирник. Я рада, що все пройшло саме так, як планувалось, і дуже вдячна кожному, хто долучився до цього заходу!
До речі, на вечорі Тетяна Власова і Світлана Рижук оголосили про старт всеукраїнського поетичного проекту, подробиці якого обіцяють розповісти зовсім скоро.
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Вечір у форматі квартирника був приурочений до Дня Тетяни і мав назву «Таня розказує історію» – за аналогією з однойменним блогом Власової.
Ведучою вечора стала ще одна колишня лучанка – теле- і радіоведуча Світлана Рижук. До речі, вони з Тетяною Власовою – колишні однокласниці.
На вечорі, розділеному на декілька тематичних блоків, Тетяна читала свої вірші, а також виступали спеціальні гості заходу – відомі українські музиканти. Зокрема, музичну частину вечора розпочав Alex Silakov – композитор, соліст у власному інді-електронному проект, який дебютував минулого року на відомому лейблі Masterskaya. Кілька пісень виконав Олексій Шманьов – лідер українського гурту Entree. Свої вірші на вечорі читав також Сергій Смальчук – теле- і радіоведучий, журналіст, актор, тексти якого можна почути в репертуарі гурту «Без обмежень».
Ще одним спеціальним гостем вечора став Іван Марунич – фронтмен гурту Nravitsa Planet, учасник гурту Ол.Ів.Є, популярний блогер. А завершив захід своїм надзвичайним виступом фронтмен гурту MOTANKA Віктор Верба (Жалнін). Серед гостей вечора був відомий український музикант, фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк.
Я завжди любила День Тетяни і зараз люблю його особливо, – зізнається Тетяна Власова. – Мій день народження влітку, він припадає на Одеський міжнародний кінофестиваль, PR-директоркою якого я є, тож доводиться святкувати в робочому режимі. А 25 січня – саме та дата, коли можна зібрати хороших друзів і разом гарно провести час. Це ми і мали на меті, організовуючи цей вечір-квартирник. Я рада, що все пройшло саме так, як планувалось, і дуже вдячна кожному, хто долучився до цього заходу!
До речі, на вечорі Тетяна Власова і Світлана Рижук оголосили про старт всеукраїнського поетичного проекту, подробиці якого обіцяють розповісти зовсім скоро.
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