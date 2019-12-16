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Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО

Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
У Києві відбувся музично-поетичний вечір української поетки співачки, солістки гурту VLASNA Тетяни Власової, яка народилася у Луцьку.

Вечір у форматі квартирника був приурочений до Дня Тетяни і мав назву «Таня розказує історію» – за аналогією з однойменним блогом Власової.

Ведучою вечора стала ще одна колишня лучанка – теле- і радіоведуча Світлана Рижук. До речі, вони з Тетяною Власовою – колишні однокласниці.

На вечорі, розділеному на декілька тематичних блоків, Тетяна читала свої вірші, а також виступали спеціальні гості заходу – відомі українські музиканти. Зокрема, музичну частину вечора розпочав Alex Silakov – композитор, соліст у власному інді-електронному проект, який дебютував минулого року на відомому лейблі Masterskaya. Кілька пісень виконав Олексій Шманьов – лідер українського гурту Entree. Свої вірші на вечорі читав також Сергій Смальчук – теле- і радіоведучий, журналіст, актор, тексти якого можна почути в репертуарі гурту «Без обмежень».

Ще одним спеціальним гостем вечора став Іван Марунич – фронтмен гурту Nravitsa Planet, учасник гурту Ол.Ів.Є, популярний блогер. А завершив захід своїм надзвичайним виступом фронтмен гурту MOTANKA Віктор Верба (Жалнін). Серед гостей вечора був відомий український музикант, фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк.
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО

Я завжди любила День Тетяни і зараз люблю його особливо, – зізнається Тетяна Власова. – Мій день народження влітку, він припадає на Одеський міжнародний кінофестиваль, PR-директоркою якого я є, тож доводиться святкувати в робочому режимі. А 25 січня – саме та дата, коли можна зібрати хороших друзів і разом гарно провести час. Це ми і мали на меті, організовуючи цей вечір-квартирник. Я рада, що все пройшло саме так, як планувалось, і дуже вдячна кожному, хто долучився до цього заходу!
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО


До речі, на вечорі Тетяна Власова і Світлана Рижук оголосили про старт всеукраїнського поетичного проекту, подробиці якого обіцяють розповісти зовсім скоро.
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО
Уродженка Луцька зібрала на квартирнику відомих музикантів. ФОТО

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Теги: Луцьк, Тетяна Власова, Київ, музика, культура
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