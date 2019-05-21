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Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ

Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ
У Ківерцях невідомі викрали в одному з дворів автомобіль марки «Москвич».

Угон автівки стався по вулиці Соборності сьогодні, у понеділок 27 січня, близько 19 години, - пише "Конкурент".

"Сьогодні по 19 годині до поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Соборності в райцентрі Ківерці викрали автомобіль «Москвич» бежевого кольору. Введено в дію спеціальну поліцейську операцію, спрямовану на встановлення місцезнаходження та затримання викраденого автомобіля. Встановлюються також особи, причетні до незаконного заволодіння транспортом", – повідомили в пресслужбі поліції.

Наразі задля перехоплення зловмисників із викраденим автомобілем поліцейські чергують на в'їзді до Луцька, на Дубнівському кільці.

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Теги: крадіжка, Луцьк, автомобіль, поліція
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