Жителі Забороля не хочуть бути лучанами. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Жителі Заборольської громади не хочуть, щоб їхня ОТГ була частиною Луцька.
Про це селяни заявили на сесії. Майже всі мешканці, 94 %, підписались проти приєднання, - повідомляє 12 канал.
Люди вважають, що їхня ОТГ розвиватиметься краще, коли буде самостійною.
Приєднатись до Луцької громади заборолівчанам пропонують в області, хоча, Мінрегіон бачить ОТГ самостійною.
Такої ж думки і в сільраді, тому місцеві депутати написали звернення до керівництва області, де вказують що заборольська громада хоче залишитись незалежною. За це проголосували одноголосно.
Таке рішення схвалили і мешканці.
Заборольська громада існує майже три роки. Її голова Валерій Боярський переконує, що ОТГ працює ефективно.
У громаді сподіваються, що в облдержадміністрації до них дослухаються.
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Про це селяни заявили на сесії. Майже всі мешканці, 94 %, підписались проти приєднання, - повідомляє 12 канал.
Люди вважають, що їхня ОТГ розвиватиметься краще, коли буде самостійною.
Приєднатись до Луцької громади заборолівчанам пропонують в області, хоча, Мінрегіон бачить ОТГ самостійною.
Такої ж думки і в сільраді, тому місцеві депутати написали звернення до керівництва області, де вказують що заборольська громада хоче залишитись незалежною. За це проголосували одноголосно.
Таке рішення схвалили і мешканці.
Заборольська громада існує майже три роки. Її голова Валерій Боярський переконує, що ОТГ працює ефективно.
У громаді сподіваються, що в облдержадміністрації до них дослухаються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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