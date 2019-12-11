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Жителі Забороля не хочуть бути лучанами. ВІДЕО

Жителі Забороля не хочуть бути лучанами. ВІДЕО
Жителі Заборольської громади не хочуть, щоб їхня ОТГ була частиною Луцька.

Про це селяни заявили на сесії. Майже всі мешканці, 94 %, підписались проти приєднання, - повідомляє 12 канал.

Люди вважають, що їхня ОТГ розвиватиметься краще, коли буде самостійною.

Приєднатись до Луцької громади заборолівчанам пропонують в області, хоча, Мінрегіон бачить ОТГ самостійною.

Такої ж думки і в сільраді, тому місцеві депутати написали звернення до керівництва області, де вказують що заборольська громада хоче залишитись незалежною. За це проголосували одноголосно.

Таке рішення схвалили і мешканці.

Заборольська громада існує майже три роки. Її голова Валерій Боярський переконує, що ОТГ працює ефективно.

У громаді сподіваються, що в облдержадміністрації до них дослухаються.


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Теги: Забороль, Луцьк
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Коментарі 2
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Наклонить, есть много возможностей.Начните с маршрутки...........Сами запросятся.
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Ну тоді хай не їздять до нас на роботу, і діти хай вчаться в своїй школі...
А то користуються благом міста, а дяки неякої
А почати з того що 251 прибрати з центру
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