Жителі Забороля не хочуть бути лучанами. ВІДЕО

Жителі Заборольської громади не хочуть, щоб їхня ОТГ була частиною Луцька.Про це селяни заявили на сесії. Майже всі мешканці, 94 %, підписались проти приєднання, - повідомляє 12 канал.Люди вважають, що їхня ОТГ розвиватиметься краще, коли буде самостійною.Приєднатись до Луцької громади заборолівчанам пропонують в області, хоча, Мінрегіон бачить ОТГ самостійною.Такої ж думки і в сільраді, тому місцеві депутати написали звернення до керівництва області, де вказують що заборольська громада хоче залишитись незалежною. За це проголосували одноголосно.Таке рішення схвалили і мешканці.Заборольська громада існує майже три роки. Її головапереконує, що ОТГ працює ефективно.У громаді сподіваються, що в облдержадміністрації до них дослухаються.