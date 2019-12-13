На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО
Сьогодні, 02:14
У храмі святого апостола Андрія Первозванного, що у селі Струмівка, відбулося благодійне різдвяне дійство «Нова радість стала».
Вечір колядок відбувся 26 січня, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ
Ораганізатором дійства був настоятель храму протоієрей Степан Ярема та його дружина Марія.
Концерт вдалося організувати завдяки вихованцям недільної школи, їх наставниками, талановитими прихожанами. На святі були представлені різдвяна казка від наймолодших струмівчан, театралізоване дійство у виконанні старших вихованців та різдвяний вертеп від їхніх талановитих батьків, а вихованці театральної студії «Сонячна радість», що функціонує у рамках громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» під керівництвом Олени Мельник, презентували виставу «Цар Плаксій та Лоскотон».
Справжнього різдвяного колориту різдвяному святу подарував вокальний ансамбль «Волиняни» під керівництвом Тетяни Жилюк. Ансамбль народної музики потішив глядачів автентичними колядками, різдвяними віншуваннями та народними танцями біля ялинки.
Після концерту всіх присутніх частували святковим кулішем.
ОЗахід мав благодійний характер, тому протягом різдвяних свят та під час дійства зібрали 12000 гривень, які розділили між сім’ями прихожан, де виховуються діти з інвалідністю.
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Вечір колядок відбувся 26 січня, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ
Ораганізатором дійства був настоятель храму протоієрей Степан Ярема та його дружина Марія.
Концерт вдалося організувати завдяки вихованцям недільної школи, їх наставниками, талановитими прихожанами. На святі були представлені різдвяна казка від наймолодших струмівчан, театралізоване дійство у виконанні старших вихованців та різдвяний вертеп від їхніх талановитих батьків, а вихованці театральної студії «Сонячна радість», що функціонує у рамках громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» під керівництвом Олени Мельник, презентували виставу «Цар Плаксій та Лоскотон».
Справжнього різдвяного колориту різдвяному святу подарував вокальний ансамбль «Волиняни» під керівництвом Тетяни Жилюк. Ансамбль народної музики потішив глядачів автентичними колядками, різдвяними віншуваннями та народними танцями біля ялинки.
Після концерту всіх присутніх частували святковим кулішем.
ОЗахід мав благодійний характер, тому протягом різдвяних свят та під час дійства зібрали 12000 гривень, які розділили між сім’ями прихожан, де виховуються діти з інвалідністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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