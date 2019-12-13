вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО

На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО
У храмі святого апостола Андрія Первозванного, що у селі Струмівка, відбулося благодійне різдвяне дійство «Нова радість стала».

Вечір колядок відбувся 26 січня, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ

Ораганізатором дійства був настоятель храму протоієрей Степан Ярема та його дружина Марія.
На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО


Концерт вдалося організувати завдяки вихованцям недільної школи, їх наставниками, талановитими прихожанами. На святі були представлені різдвяна казка від наймолодших струмівчан, театралізоване дійство у виконанні старших вихованців та різдвяний вертеп від їхніх талановитих батьків, а вихованці театральної студії «Сонячна радість», що функціонує у рамках громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» під керівництвом Олени Мельник, презентували виставу «Цар Плаксій та Лоскотон».

Справжнього різдвяного колориту різдвяному святу подарував вокальний ансамбль «Волиняни» під керівництвом Тетяни Жилюк. Ансамбль народної музики потішив глядачів автентичними колядками, різдвяними віншуваннями та народними танцями біля ялинки.

Після концерту всіх присутніх частували святковим кулішем.
На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО

ОЗахід мав благодійний характер, тому протягом різдвяних свят та під час дійства зібрали 12000 гривень, які розділили між сім’ями прихожан, де виховуються діти з інвалідністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, благодійність, УПЦ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО
Сьогодні, 02:14
В Одесі жінка підпалила себе посеред вулиці. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 01:18
В Україні шахраї торгують «вакцинами» від коронавірусу
Сьогодні, 00:09
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО
27 січень, 23:36
Схожі новини
На благодійному концерті на Волині зібрали понад 25 тисяч гривень На благодійному концерті на Волині зібрали понад 25 тисяч гривень
13 січень, 22:59
На Волині 26 релігійних громад офіційно приєдналися до ПЦУ На Волині 26 релігійних громад офіційно приєдналися до ПЦУ
13 грудень, 2019, 07:36
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
30 листопад, 2019, 11:20
На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
18 листопад, 2019, 22:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На благодійному концерті у волинському селі зібрали 12 тисяч для хворих дітей. ФОТО
Сьогодні, 02:14
 0
В Одесі жінка підпалила себе посеред вулиці. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 01:18
 0
В Україні шахраї торгують «вакцинами» від коронавірусу
Сьогодні, 00:09
 0
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку - вечірня аварія на перехресті. ФОТО
27 січень, 23:36
 0
Медіа
відео
1/8