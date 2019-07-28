Просила вимкнути російський серіал: з автобуса Луцьк-Київ висадили дівчину загиблого волинянина Миколи Сорочука. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:41
Дівчину нещодавно загиблого на Донбасі Миколи Сорочука Ярину Чорногуз і волонтерку Анастасією Конфедерат висадили з автобуса, яким вони їхали з Луцька до Києва.
За словами госпітальєрки, вона просила водія вимкнути російський серіал. Про це дівчина написала на своїй сторінці у фейсбуці.
«Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився», - йдеться у дописі.
Ярина Чорногуз розповіла, що після того, як вона з подругою почали наполягати на тому, щоб водій вимкнув серіал, той спочатку почав вибивати з рук дівчат телефон, на який вони фільмували конфлікт, а потім почав вимагати дізнатися думку більшості пасажирів автобуса.
«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима», - пише дівчина загиблого волинянина.
Госпітальєрка додає, що перед поїздкою, водій погрожував поїхати без неї, якщо вона не прийде о 18:30, хоча квиток дівчина купила на 19:00. В результаті водій запізнився сам і приїхав о 19:06 і проігнорував прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози.
«Нас двох - волонтерку аерозвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно», - написала Ярина Чорногуз.
Госпітальєрка просить допомогти знайти дані про водія, а компанію Busfor.ua просить пояснити, чому на рейсах працюють водії, які дозволяють собі так принижувати клієнтів і не поважати їхні права. Крім цього дівчата просять повернути кошти за квитки.
«Своїх друзів та читачів я закликаю не вести себе пасивно, коли нас насильно за наші ж гроші на автобусних рейсах запихають продуктом окупанта. Особливо зважаючи на те, що наше право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної". Те, що сталося зараз із нами з Настею - наслідок такого багаторічного толерування й байдужості», - підсумувала дівчина.
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За словами госпітальєрки, вона просила водія вимкнути російський серіал. Про це дівчина написала на своїй сторінці у фейсбуці.
«Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився», - йдеться у дописі.
Ярина Чорногуз розповіла, що після того, як вона з подругою почали наполягати на тому, щоб водій вимкнув серіал, той спочатку почав вибивати з рук дівчат телефон, на який вони фільмували конфлікт, а потім почав вимагати дізнатися думку більшості пасажирів автобуса.
«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима», - пише дівчина загиблого волинянина.
Госпітальєрка додає, що перед поїздкою, водій погрожував поїхати без неї, якщо вона не прийде о 18:30, хоча квиток дівчина купила на 19:00. В результаті водій запізнився сам і приїхав о 19:06 і проігнорував прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози.
«Нас двох - волонтерку аерозвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно», - написала Ярина Чорногуз.
Госпітальєрка просить допомогти знайти дані про водія, а компанію Busfor.ua просить пояснити, чому на рейсах працюють водії, які дозволяють собі так принижувати клієнтів і не поважати їхні права. Крім цього дівчата просять повернути кошти за квитки.
«Своїх друзів та читачів я закликаю не вести себе пасивно, коли нас насильно за наші ж гроші на автобусних рейсах запихають продуктом окупанта. Особливо зважаючи на те, що наше право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної". Те, що сталося зараз із нами з Настею - наслідок такого багаторічного толерування й байдужості», - підсумувала дівчина.
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Коментарі 2
Чому ця пасажирка непитае в Порошенка чому його цукерки продають в Росії.
Це ще довести треба, що вона вічливо попросила, щось дуже сумніваюсь! Вони вже забули як вічливо розмовляти і рахують, що їм всі винні. Багато є питань... але з такими і ворогів не треба...
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