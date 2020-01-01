В Україні створять єдину систему професійних коледжів
Сьогодні, 03:16
У 2020 році планують створити єдину систему професійних коледжів і інвестувати в їх модернізацію.
Про це сказала міністерка освіти Анна Новосад, - пише "Газета ua".
"Дві речі, які ми хочемо зробити в 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозуміла і абітурієнтам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге - ми як уряд будемо інвестувати системно в модернізацію цих професійних коледжів . 259 млн є в бюджеті 2020 року", - повідомила міністр освіти Анна Новосад.
Нормативна база, щоб віддати ці кошти в регіони, майже завершена.
"Хочемо рухатися разом з областями і роботодавцями в модернізації тих закладів, які затребувані на ринку. Одна з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, - це залучення коштів від третіх сторін", - зазначила міністр.
Коментуючи недостатні обсяги фінансування на модернізацію коледжів, Новосад зазначила, що в минулому році воно становило лише 50 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сказала міністерка освіти Анна Новосад, - пише "Газета ua".
"Дві речі, які ми хочемо зробити в 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозуміла і абітурієнтам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге - ми як уряд будемо інвестувати системно в модернізацію цих професійних коледжів . 259 млн є в бюджеті 2020 року", - повідомила міністр освіти Анна Новосад.
Нормативна база, щоб віддати ці кошти в регіони, майже завершена.
"Хочемо рухатися разом з областями і роботодавцями в модернізації тих закладів, які затребувані на ринку. Одна з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, - це залучення коштів від третіх сторін", - зазначила міністр.
Коментуючи недостатні обсяги фінансування на модернізацію коледжів, Новосад зазначила, що в минулому році воно становило лише 50 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні створять єдину систему професійних коледжів
Сьогодні, 03:16
В Одесі жінка підпалила себе посеред вулиці. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 01:18
В Україні шахраї торгують «вакцинами» від коронавірусу
Сьогодні, 00:09
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа