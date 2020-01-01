В Україні створять єдину систему професійних коледжів

У 2020 році планують створити єдину систему професійних коледжів і інвестувати в їх модернізацію.Про це сказала міністерка освіти, - пише "Газета ua"."Дві речі, які ми хочемо зробити в 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозуміла і абітурієнтам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге - ми як уряд будемо інвестувати системно в модернізацію цих професійних коледжів . 259 млн є в бюджеті 2020 року", - повідомила міністр освіти Анна Новосад.Нормативна база, щоб віддати ці кошти в регіони, майже завершена."Хочемо рухатися разом з областями і роботодавцями в модернізації тих закладів, які затребувані на ринку. Одна з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, - це залучення коштів від третіх сторін", - зазначила міністр.Коментуючи недостатні обсяги фінансування на модернізацію коледжів, Новосад зазначила, що в минулому році воно становило лише 50 млн грн.