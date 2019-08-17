В Одесі жінка підпалила себе посеред вулиці. ВІДЕО 18+

В центрі Одеси жінка вчинила акт самоспалення.Інцидент стався у Приморському районі біля будинку №21 на вулиці Ольгіївській, - пише Канал24.Жінка кричала, що втомилася жити і хоче накласти на себе руки. Потім підпалила себе і буквально перетворилася на живий факел, повідомила низка одеських телеграм-каналів та фейсбук-спільнот.Полум'я загасили місцеві мешканці, які почули крики. Вони також викликали швидку допомогу та передали постраждалу жінку медикам.У поліції інцидент поки що не коментують.ВІДЕО 18+