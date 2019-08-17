В Одесі жінка підпалила себе посеред вулиці. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 01:18
В центрі Одеси жінка вчинила акт самоспалення.
Інцидент стався у Приморському районі біля будинку №21 на вулиці Ольгіївській, - пише Канал24.
Жінка кричала, що втомилася жити і хоче накласти на себе руки. Потім підпалила себе і буквально перетворилася на живий факел, повідомила низка одеських телеграм-каналів та фейсбук-спільнот.
Полум'я загасили місцеві мешканці, які почули крики. Вони також викликали швидку допомогу та передали постраждалу жінку медикам.
У поліції інцидент поки що не коментують.
ВІДЕО 18+
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Інцидент стався у Приморському районі біля будинку №21 на вулиці Ольгіївській, - пише Канал24.
Жінка кричала, що втомилася жити і хоче накласти на себе руки. Потім підпалила себе і буквально перетворилася на живий факел, повідомила низка одеських телеграм-каналів та фейсбук-спільнот.
Полум'я загасили місцеві мешканці, які почули крики. Вони також викликали швидку допомогу та передали постраждалу жінку медикам.
У поліції інцидент поки що не коментують.
ВІДЕО 18+
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