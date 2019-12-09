На українських дорогах працюватимуть 250 камер

У 2020 році на українських дорогах планують встановити 250 камер автоматичної фіксації порушень.Про це повідомив міністр інфраструктури України, - пише Auto24.Криклій повідомив, що "листи щастя" будуть приходити українським власникам автомобілів найближчим часом.За словами Владислава Криклія вже зараз готові до роботи 30 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДД. Працює в тестовому режимі і обчислювальний центр, у якому власне і формуються “Листи щастя”.Як повідомив міністр інфраструктури в 2020 році кількість камер автоматичної фіксації сягне 250 штук. “Ми прагнемо нульової смертності на українських дорогах”, заявив Владислав Криклій під час форуму “Дороги.ua 2020”.Нагадаємо, що за законом винним у порушенні яке зафіксовано камерами автофіксації автоматично визнається власник транспортного засобу, а не його водій. Виключення можливе лише у випадку, коли водій, за згодою власника, зареєструвався у якості “належного користувача” транспортного засобу.