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На українських дорогах працюватимуть 250 камер

На українських дорогах працюватимуть 250 камер
У 2020 році на українських дорогах планують встановити 250 камер автоматичної фіксації порушень.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, - пише Auto24.

Криклій повідомив, що "листи щастя" будуть приходити українським власникам автомобілів найближчим часом.

За словами Владислава Криклія вже зараз готові до роботи 30 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДД. Працює в тестовому режимі і обчислювальний центр, у якому власне і формуються “Листи щастя”.

Як повідомив міністр інфраструктури в 2020 році кількість камер автоматичної фіксації сягне 250 штук. “Ми прагнемо нульової смертності на українських дорогах”, заявив Владислав Криклій під час форуму “Дороги.ua 2020”.

Нагадаємо, що за законом винним у порушенні яке зафіксовано камерами автофіксації автоматично визнається власник транспортного засобу, а не його водій. Виключення можливе лише у випадку, коли водій, за згодою власника, зареєструвався у якості “належного користувача” транспортного засобу.

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Теги: Україна, порушення, ПДР
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