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Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 28 січня

Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 28 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.283, а продаж – 24.653.

Євро при купівлі становить – 26.688, продажу – 27.216.

Курс російського рубля: купівля – 0,344, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.382.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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