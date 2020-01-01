Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 28 січня





Євро при купівлі становить – 26.688, продажу – 27.216.



Курс російського рубля: купівля – 0,344, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.382.



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