Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 28 січня
Сьогодні, 08:47
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.283, а продаж – 24.653.
Євро при купівлі становить – 26.688, продажу – 27.216.
Курс російського рубля: купівля – 0,344, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.382.
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Євро при купівлі становить – 26.688, продажу – 27.216.
Курс російського рубля: купівля – 0,344, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.382.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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