Водія, який відмовився вимикати російський серіал дорогою з Луцька, у Києві чекали активісти
Сьогодні, 09:22
Водія компанії-перевізника Winew, який учора, 27 січня, висадив дівчину нещодавно загиблого на Донбасі Миколи Сорочука Ярину Чорногуз і волонтерку Анастасією Конфедерат через скандал із російським фільмом, на автостанції у Києві зібралися «палко» зустріти активісти. Утім, водій поїхав в об’їзд автостанції.
Про це написали Ярина чорногуз на своїй сторінці у фейсбуці.
«Спасибі всім, хто прийшов підтримати. Водій-херой поїхав в об'їзд автостанції. Я рада, що мене зустріли люди, які б мовчазною більшістю в автобусі ніколи не були. Зауваження: ми самі вимагали, щоб нас висадили. Бо це принципово», - написала дівчина.
Зауважимо, компанія-перевізник учора, 27 січня, вибачилася за ситуацію.
«Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і м‘яко кажучи шоковані вчинком водіїв.
По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса.
По-друге, що найбільше вразило нас, - це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини.
Ми хочемо вибачитись за неприпустиму поведінку працівників фірми.
Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому», - написала компанія на своїй сторінці. Утім, чи звільнили водія, наразі невідомо.
Нагадаємо, учора, 27 січня, склалася скандальна ситуація у автобусі, який курсував з Луцька до Києва. Волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат просили вимкнути російський серіал, але водій їм відмовив, а пасажири відреагували або агресією, або мовчанням.
«Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився», - йдеться у дописі.
Ярина Чорногуз розповіла, що після того, як вона з подругою почали наполягати на тому, щоб водій вимкнув серіал, той спочатку почав вибивати з рук дівчат телефон, на який вони фільмували конфлікт, а потім почав вимагати дізнатися думку більшості пасажирів автобуса.
«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима», - пише дівчина загиблого волинянина.
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Про це написали Ярина чорногуз на своїй сторінці у фейсбуці.
«Спасибі всім, хто прийшов підтримати. Водій-херой поїхав в об'їзд автостанції. Я рада, що мене зустріли люди, які б мовчазною більшістю в автобусі ніколи не були. Зауваження: ми самі вимагали, щоб нас висадили. Бо це принципово», - написала дівчина.
Зауважимо, компанія-перевізник учора, 27 січня, вибачилася за ситуацію.
«Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і м‘яко кажучи шоковані вчинком водіїв.
По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса.
По-друге, що найбільше вразило нас, - це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини.
Ми хочемо вибачитись за неприпустиму поведінку працівників фірми.
Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому», - написала компанія на своїй сторінці. Утім, чи звільнили водія, наразі невідомо.
Нагадаємо, учора, 27 січня, склалася скандальна ситуація у автобусі, який курсував з Луцька до Києва. Волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат просили вимкнути російський серіал, але водій їм відмовив, а пасажири відреагували або агресією, або мовчанням.
«Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився», - йдеться у дописі.
Ярина Чорногуз розповіла, що після того, як вона з подругою почали наполягати на тому, щоб водій вимкнув серіал, той спочатку почав вибивати з рук дівчат телефон, на який вони фільмували конфлікт, а потім почав вимагати дізнатися думку більшості пасажирів автобуса.
«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима», - пише дівчина загиблого волинянина.
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Коментарі 2
О - це вони можуть! :) До Путіна нехай так біжать, до Ахмєтова, Медведчука... Херої...
пасажири маршутки - типові виборці Зеленського. які готові стати рабами Москви заради рускіх фільмів.
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