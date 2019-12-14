Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч

Директору одного з комунальних підприємств Володимира-Волинського повідомили про підозру у службовому підробленні й розтраті понад 840 тисяч гривень.У процесі виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва ІІІ черги полігону твердих відходів у Володимирі-Волинському посадовець включив у кошторис не передбачену проектом потребу закупівлі бульдозера за завищеною ціною і затвердив цей кошторис із внесеною до нього завідомо недостовірною інформацією, - інформує пресслужба прокуратури області.Згодом, здійснюючи закупівлі для будівництва, директор підприємства закупив бульдозер, вартість якого становила 277 тис. грн, за ціною понад 1 млн 120 тис. грн, розтративши в такий спосіб більш ніж 844 тис. грн.Унаслідок безпідставного придбання техніки бюджету Володимир-Волинської міської ради завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.Триває досудове розслідування.До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.