Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч
Сьогодні, 10:12
Директору одного з комунальних підприємств Володимира-Волинського повідомили про підозру у службовому підробленні й розтраті понад 840 тисяч гривень.
У процесі виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва ІІІ черги полігону твердих відходів у Володимирі-Волинському посадовець включив у кошторис не передбачену проектом потребу закупівлі бульдозера за завищеною ціною і затвердив цей кошторис із внесеною до нього завідомо недостовірною інформацією, - інформує пресслужба прокуратури області.
Згодом, здійснюючи закупівлі для будівництва, директор підприємства закупив бульдозер, вартість якого становила 277 тис. грн, за ціною понад 1 млн 120 тис. грн, розтративши в такий спосіб більш ніж 844 тис. грн.
Унаслідок безпідставного придбання техніки бюджету Володимир-Волинської міської ради завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Триває досудове розслідування.
До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У процесі виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва ІІІ черги полігону твердих відходів у Володимирі-Волинському посадовець включив у кошторис не передбачену проектом потребу закупівлі бульдозера за завищеною ціною і затвердив цей кошторис із внесеною до нього завідомо недостовірною інформацією, - інформує пресслужба прокуратури області.
Згодом, здійснюючи закупівлі для будівництва, директор підприємства закупив бульдозер, вартість якого становила 277 тис. грн, за ціною понад 1 млн 120 тис. грн, розтративши в такий спосіб більш ніж 844 тис. грн.
Унаслідок безпідставного придбання техніки бюджету Володимир-Волинської міської ради завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Триває досудове розслідування.
До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
Сьогодні, 10:26
У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 10:22
Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч
Сьогодні, 10:12
Медіа