вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч

Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч
Директору одного з комунальних підприємств Володимира-Волинського повідомили про підозру у службовому підробленні й розтраті понад 840 тисяч гривень.

У процесі виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва ІІІ черги полігону твердих відходів у Володимирі-Волинському посадовець включив у кошторис не передбачену проектом потребу закупівлі бульдозера за завищеною ціною і затвердив цей кошторис із внесеною до нього завідомо недостовірною інформацією, - інформує пресслужба прокуратури області.

Згодом, здійснюючи закупівлі для будівництва, директор підприємства закупив бульдозер, вартість якого становила 277 тис. грн, за ціною понад 1 млн 120 тис. грн, розтративши в такий спосіб більш ніж 844 тис. грн.

Унаслідок безпідставного придбання техніки бюджету Володимир-Волинської міської ради завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Триває досудове розслідування.

До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: махінації, директор, бульдозер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
Сьогодні, 10:26
У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 10:22
Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч
Сьогодні, 10:12
В Україні від сьогодні закодують телевізійні канали: як продовжувати їх дивитися
Сьогодні, 09:51
Життя на межі можливості: 15-річній дівчинці з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів
13 січень, 13:45
Посадовця «Волиньторфу» підозрюють у махінаціях на 2 мільйони гривень Посадовця «Волиньторфу» підозрюють у махінаціях на 2 мільйони гривень
04 січень, 13:52
На Волині «колектор» цілий місяць тероризував директора фірми На Волині «колектор» цілий місяць тероризував директора фірми
14 грудень, 2019, 13:30
Повідомили, коли і де прощатимуться з директором волинського військового музею Повідомили, коли і де прощатимуться з директором волинського військового музею
27 листопад, 2019, 13:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 2 тисячі волинських медиків покращили свої знання та вміння завдяки Світовому банку
Сьогодні, 11:28
 0
У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин
Сьогодні, 11:10
 0
У Ковелі на зупинці в чоловіка вилучили набої
Сьогодні, 10:56
 0
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині закрили ще одну підпільну заправку
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8