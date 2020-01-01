У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Зокрема, вигідні ціни діють на такі позиції товарів:

- багет гречаний (власне виробництво), 250г – 9,90 грн;

- шийка свинна банкетна к/в (власне виробництво), 100г – 15,09 грн;

- гель для прання ТМ «Persil» 450мл – 69,90 грн.



Термін дії знижок – з 24 січня до 6 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.Про це повідомляє пресслужба закладу.Зокрема, вигідні ціни діють на такі позиції товарів:- багет гречаний (власне виробництво), 250г – 9,90 грн;- шийка свинна банкетна к/в (власне виробництво), 100г – 15,09 грн;- гель для прання ТМ «Persil» 450мл – 69,90 грн.Термін дії знижок – з 24 січня до 6 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена

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