вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*

У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Зокрема, вигідні ціни діють на такі позиції товарів:
- багет гречаний (власне виробництво), 250г – 9,90 грн;
- шийка свинна банкетна к/в (власне виробництво), 100г – 15,09 грн;
- гель для прання ТМ «Persil» 450мл – 69,90 грн.

Термін дії знижок – з 24 січня до 6 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Там Там Сімейні традиції», гіпермаркет, знижки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 10:43
На Волині закрили ще одну підпільну заправку
Сьогодні, 10:36
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
Сьогодні, 10:26
У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 10:22
Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки* Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки*
25 січень, 10:56
У «Там Тамі» – два дні знижок на деякі продукти та капсули для прання* У «Там Тамі» – два дні знижок на деякі продукти та капсули для прання*
15 січень, 12:50
У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики* У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
15 січень, 09:01
У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки* У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
03 січень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 2 тисячі волинських медиків покращили свої знання та вміння завдяки Світовому банку
Сьогодні, 11:28
 0
У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин
Сьогодні, 11:10
 0
У Ковелі на зупинці в чоловіка вилучили набої
Сьогодні, 10:56
 0
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині закрили ще одну підпільну заправку
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8