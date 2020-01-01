У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
Сьогодні, 10:26
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, вигідні ціни діють на такі позиції товарів:
- багет гречаний (власне виробництво), 250г – 9,90 грн;
- шийка свинна банкетна к/в (власне виробництво), 100г – 15,09 грн;
- гель для прання ТМ «Persil» 450мл – 69,90 грн.
Термін дії знижок – з 24 січня до 6 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, вигідні ціни діють на такі позиції товарів:
- багет гречаний (власне виробництво), 250г – 9,90 грн;
- шийка свинна банкетна к/в (власне виробництво), 100г – 15,09 грн;
- гель для прання ТМ «Persil» 450мл – 69,90 грн.
Термін дії знижок – з 24 січня до 6 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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