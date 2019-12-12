На Волині закрили ще одну підпільну заправку

В одному з населених пунктів Іваничівського району викрили діяльність підпільної автозаправної станції.Про це інформує Головне управління ДПС у Волинській області.Як встановили правоохоронці, автозаправна станція функціонувала без реєстрації у системі електронного адміністрування реалізації пального. За результатами проведення заходів з незаконного обігу вилучили понад 7 тонн пального та обладнання для його розливу. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 300 тис. гривень.Відповідальність за таке порушення передбачена частиною 5 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності), а саме накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального та обладнання.Наразі на правопорушника склали адміністративний протокол та здійснюється збір додаткових матеріалів з метою скерування адміністративної справи до суду.Нагадаємо, раніше повідомляли, що в межах області