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На Волині закрили ще одну підпільну заправку

На Волині закрили ще одну підпільну заправку
В одному з населених пунктів Іваничівського району викрили діяльність підпільної автозаправної станції.

Про це інформує Головне управління ДПС у Волинській області.

Як встановили правоохоронці, автозаправна станція функціонувала без реєстрації у системі електронного адміністрування реалізації пального. За результатами проведення заходів з незаконного обігу вилучили понад 7 тонн пального та обладнання для його розливу. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 300 тис. гривень.

Відповідальність за таке порушення передбачена частиною 5 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності), а саме накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального та обладнання.

Наразі на правопорушника склали адміністративний протокол та здійснюється збір додаткових матеріалів з метою скерування адміністративної справи до суду.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в межах області викрили 43 незаконні автозаправні станції.

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Теги: заправка, податкова, Волинь
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