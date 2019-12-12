На Волині закрили ще одну підпільну заправку
Сьогодні, 10:36
В одному з населених пунктів Іваничівського району викрили діяльність підпільної автозаправної станції.
Про це інформує Головне управління ДПС у Волинській області.
Як встановили правоохоронці, автозаправна станція функціонувала без реєстрації у системі електронного адміністрування реалізації пального. За результатами проведення заходів з незаконного обігу вилучили понад 7 тонн пального та обладнання для його розливу. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 300 тис. гривень.
Відповідальність за таке порушення передбачена частиною 5 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності), а саме накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального та обладнання.
Наразі на правопорушника склали адміністративний протокол та здійснюється збір додаткових матеріалів з метою скерування адміністративної справи до суду.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що в межах області викрили 43 незаконні автозаправні станції.
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Про це інформує Головне управління ДПС у Волинській області.
Як встановили правоохоронці, автозаправна станція функціонувала без реєстрації у системі електронного адміністрування реалізації пального. За результатами проведення заходів з незаконного обігу вилучили понад 7 тонн пального та обладнання для його розливу. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 300 тис. гривень.
Відповідальність за таке порушення передбачена частиною 5 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності), а саме накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального та обладнання.
Наразі на правопорушника склали адміністративний протокол та здійснюється збір додаткових матеріалів з метою скерування адміністративної справи до суду.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що в межах області викрили 43 незаконні автозаправні станції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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