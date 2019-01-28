У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин

Від 28 січня призупинили навчання у Підгайцівському НВК «ЗОШ I-III ступенів-гімназія» та ЗОШ I-III ступенів села Лище.Про це є відповідне рішення виконкому, - йдеться на сайті Підгайцівської сільської ради.Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть десять днів - з 28 січня по 6 лютого. На період карантину припинять роботу позашкільні установи, гуртків, секцій для дітей і підлітків.В інших освітніх закладах громади, а саме: загальноосвітніх школах сіл Крупа, Воротнів, дитячих садках сіл Підгайці та Лище – продовжують спостереження за рівнем захворюваності дітей.