У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин
Сьогодні, 11:10
Від 28 січня призупинили навчання у Підгайцівському НВК «ЗОШ I-III ступенів-гімназія» та ЗОШ I-III ступенів села Лище.
Про це є відповідне рішення виконкому, - йдеться на сайті Підгайцівської сільської ради.
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Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть десять днів - з 28 січня по 6 лютого. На період карантину припинять роботу позашкільні установи, гуртків, секцій для дітей і підлітків.
В інших освітніх закладах громади, а саме: загальноосвітніх школах сіл Крупа, Воротнів, дитячих садках сіл Підгайці та Лище – продовжують спостереження за рівнем захворюваності дітей.
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Про це є відповідне рішення виконкому, - йдеться на сайті Підгайцівської сільської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть десять днів - з 28 січня по 6 лютого. На період карантину припинять роботу позашкільні установи, гуртків, секцій для дітей і підлітків.
В інших освітніх закладах громади, а саме: загальноосвітніх школах сіл Крупа, Воротнів, дитячих садках сіл Підгайці та Лище – продовжують спостереження за рівнем захворюваності дітей.
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