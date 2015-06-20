Українців просять покинути Китай через небезпечний коронавірус





Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook.



Посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР.



Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави.



У посольстві радять стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) та МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.



У випадку надзвичайної ситуації невідкладно телефонувати на «гарячу лінію» Посольства: +86 137 01230647, адреса ел.пошти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посольство України в Китаї у зв'язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим різновидом коронавіруса (2019-nCoV), рекомендує українським громадянам виїхати з цієї країни у разі наявності такої можливості.Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook.Посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР.Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави.У посольстві радять стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) та МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.У випадку надзвичайної ситуації невідкладно телефонувати на «гарячу лінію» Посольства: +86 137 01230647, адреса ел.пошти [email protected]

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