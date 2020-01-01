Волинська лікарня отримала нове медобладнання від німецької компанії. ФОТО





Такий потрібний лікарні апарат отримав генеральний директор Любомльської лікарні Володимир Дибель від голови Волинської обласної організації Товариства Червоного Хреста Валентини Пришко - інформує



У обласній організації Червоного Хреста відзначають, що вже не один рік співпрацюють із Товариством Червоного хреста з Німеччини, котрі постачають гуманітарну допомогу лікарняним закладам області. Згодом, після оформлення гуманітарного вантажу на митниці, до лікарень Волині знову надійде черговий транш медтехніки та інших засобів.



У свою чергу Володимир Дибель зазначає, що така співпраця з обласними та німецькими червонохрестівцями дає можливість покращити матеріально-технічну базу медичного закладу, натомість кошти медичної субвенції, які виділяються на функціонування лікарень, можна сконцентрувати на придбання іншої медичної техніки.



«У нашій лікарні є дефібрилятори, але цього мало і деякі з них дещо застарілі, аби забезпечити повноцінне надання невідкладної допомоги нашим жителям при станах, що загрожують життю. Шукаємо різні шляхи та засоби, аби медичний заклад відповідав певному рівню надання допомоги. Дуже вдячний волинській організації Червоного Хреста за співпрацю. А німецьким дефібрилятором будуть користуватися лікарі одного з відділень нашого підприємства», - розповів Володимир Дибель.





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