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На Волині «обчистили» навчальний заклад

На Волині «обчистили» навчальний заклад
Невідома особа проникла у приміщення Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» і вкрала гроші, цукерки та каву.

Про випадок повідомили у міському відділі поліції, пише "Район.Володимир-Волинський".

Правоохоронці з'ясували, що 25 січня у період з першої до четвертої години ночі, невідома особа, відтиснувши вікно, проникла у приміщення навчального закладу і викрала кошти у сумі 1440 гривень, 2 коробки цукерок та упаковку кави.

Сума матеріальних збитків – 1700 гривень.

Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: ліцей, крадіжка, Володимир
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