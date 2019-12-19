На Волині «обчистили» навчальний заклад
Сьогодні, 11:54
Невідома особа проникла у приміщення Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» і вкрала гроші, цукерки та каву.
Про випадок повідомили у міському відділі поліції, пише "Район.Володимир-Волинський".
Правоохоронці з'ясували, що 25 січня у період з першої до четвертої години ночі, невідома особа, відтиснувши вікно, проникла у приміщення навчального закладу і викрала кошти у сумі 1440 гривень, 2 коробки цукерок та упаковку кави.
Сума матеріальних збитків – 1700 гривень.
Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.
Головне фото - ілюстративне.
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Про випадок повідомили у міському відділі поліції, пише "Район.Володимир-Волинський".
Правоохоронці з'ясували, що 25 січня у період з першої до четвертої години ночі, невідома особа, відтиснувши вікно, проникла у приміщення навчального закладу і викрала кошти у сумі 1440 гривень, 2 коробки цукерок та упаковку кави.
Сума матеріальних збитків – 1700 гривень.
Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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