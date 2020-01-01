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У Луцьку зіткнулися автомобілі BMW та Renault

У Луцьку зіткнулися автомобілі BMW та Renault
У Луцьку по вулиці Задворецькій зіткнулися автомобілі BMW 318 під керуванням 51-річного жителя обласного центру та Renault Kangoo за кермом якого перебував 44-річний лучанин.

У ДТП тілесні ушкодження отримав водій Renault Kangoo, однак не госпіталізувався, - пише ГУНП у Волинській області.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження потерпілому слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.




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Теги: аварія, Луцьк
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